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9 kişinin bindiği otomobil traktörle çarpıştı: 12 yaralı

Manisa’nın Kula ilçesinde traktör ile otomobilin karıştığı trafik kazasında, 2’si ağır 12 kişi yaralandı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 09:21
9 kişinin bindiği otomobil traktörle çarpıştı: 12 yaralı

Manisa’nın Kula ilçesinde traktör ile otomobilin karıştığı trafik kazasında, 2’si ağır 12 kişi yaralandı. Kazaya karışan otomobile 9 kişinin bindiği öğrenildi.


Kaza saat 05.15 sıralarında Kula’ya bağlı Eroğlu Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kula’dan Eşme istikametine seyir halinde olan Hüseyin Ali Karataş(46) idaresindeki 45 AAJ 494 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan Üzeyir Baştürk(54) idaresindeki 64 AU 466 plakalı traktörü Eroğlu Mahallesi girişinde sollamak istedi.O esnada, Kula’dan Eşme istikametine seyir halinde iken yolun kenarında bulunan tarlasına girmek isteyen Üzeyir Baştürk(54) idaresindeki 64 AU 466 plakalı traktör, kendisini sollamak isteyen araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör, taklalar atarak yol kenarında bulunan tarlaya devrilirken, otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve Jandarma ekibi sevk edildi. Çevre ilçelerden gelen 112 acil servis ekiplerinin desteği ile kısa sürede olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, traktörde bulunan sürücü Üzeyir Baştürk(54), Buse Baştürk(18), Fadime Baştürk(15), Ulviye Baştürk(49) ile otomobilde bulunan sürücü Hüseyin Ali Karataş(46), Aslıhan Akkaş(21), Hülya Hanım Avcı(45), Filiz Hancıoğlu(30), Teslime Tuna(34), Songül Çakal(30), Günnaz Gökgedik(33) ve Aysun Akkaş’a(22) ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kula Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, ağır yaralı olan Ulviye Baştürk(49) ve Filiz Hancıoğlu(30) burada yapılan ilk tedavilerinin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.


Alınan bilgiye göre 45 AAJ 494 plakalı otomobil içerisinde bulunan 9 kişinin, Eşme ilçesinde işçi olarak çalıştığı öğrenildi. Araç içerisinde bulunan 9 kişiden ise, 8’i yaralanırken, bir kişi kazadan yara almadan kurtuldu.


Kula Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 09:21
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