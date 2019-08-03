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9 katlı binanın çatı katı alev alev yandı

Şişli’de 9 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın mahallelileri korkuttu.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 07:18
9 katlı binanın çatı katı alev alev yandı

Şişli’de 9 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın mahallelileri korkuttu. Kısa süre içerisinde çatının büyük bölümünü saran alevler ve dumanlar uzaktan göründü. Ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı.


Yangın, sabah saat 06.00 sıralarında Şişli İlçesi Mecidiyeköy Mahallesi Galatadere Caddesi üzerinde bulunan 9 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın kısa süre içerisinde büyüyerek çatı katının tamamını sardı.


Kattan alevlerin ve dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Alevler ve dumanlar gökyüzünü kapladı.


İtfaiye ekipleri çatı katındaki yangını kontrol altına almak için merdiven kurdu. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Çatı katında büyük oranda hasar meydana geldi.


Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 07:18
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