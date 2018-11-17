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9 ilde FETÖ operasyonu

9 ilde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 22 askerden 7’si tutuklanırken, 15’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

17 Kasım 2018 Cumartesi 08:34
9 ilde FETÖ operasyonu

FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 24 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi. 13 Kasım’da Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara, Muğla, Çanakkale, Yalova, Balıkesir, Erzincan ve Şırnak’ta eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen şahıslardan 3 muvazzaf binbaşı, 1’i muvazzaf 2 yüzbaşı, 1’i muvazzaf 4 üsteğmen, 1 muvazzaf teğmen, 1 açıkta üsteğmen, 1 açıkta astsubay ve 3’ü muvazzaf; 1’i emekli 10 astsubay olmak üzere toplam 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 22 kişiden 1 açıkta üsteğmen, 1 muvazzaf teğmen ile 1’i muvazzaf, 1’i emekli 5 astsubay olmak üzere toplam 7 kişi tutuklanırken, 2 muvazzaf binbaşı, 1’i muvazzaf 2 yüzbaşı, 1’i muvazzaf 3 üsteğmen ile 4’ü muvazzaf 8 astsubay olmak üzere toplam 15 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 
Öte yandan, firar olan 2 şüphelinin yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. 

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 08:34
  1. Yalova
  2. Şırnak
  3. Muğla
  4. İstanbul
  5. Erzincan
  6. Çanakkale
  7. Balıkesir
  8. Ankara
  9. Kocaeli

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