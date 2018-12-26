9 ilde ByLock operasyonu! 16 kişi gözaltında

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 ilde düzenlediği 'Bylock' operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütüğü bir FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri hakkında gözaltı kararı bulunan 34 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Mali polis sabah saatlerinde eş zamanlı yaptığı operasyonda İstanbul, Bursa, Sivas, Ankara, Batman,Bitlis, Samsun, Antalya ve Kayseri'de düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 16 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan fakat yakalanamayan 18 şüphelinin yakalanmasına yönelik polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.