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9 FETÖ şüphelisi yakalandı

Malatya merkezli 2 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 16:51
9 FETÖ şüphelisi yakalandı

SEZAİ ERHAN / MALATYA - Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibatlı ve iltisaklı vakıf ve derneklere yönelik soruşturması kapsamında Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekiplerince Malatya'da 8, Şanlıurfa'da 1 olmak üzere 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda; FETÖ/PDY bünyesinde faaliyet gösterirken Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Kimse Yok mu Derneği'nin Malatya'da kurucu/yönetici veya üyesi oldukları ve örgütle iltisaklarının bulunduğu tespit edilen 4 şüpheli ile Türkiye Teknik Elemanlar Vakfı'nın yönetim birimlerinde görev aldıkları ve bu vakıf üzerinden aldıkları SODES projelerinde usulsüzlük yaparak kamuyu zarara uğrattıkları tespit edilen 5 şüpheli olmak üzere toplam 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 16:51
  1. Şanlıurfa
  2. Malatya
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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