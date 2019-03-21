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9 farklı ülkeden gelen genç beyinler Tatvan’ı ziyaret etti

Bitlis’in Tatvan ilçesinde faaliyet gösteren İpek Yolu Kültür ve Turizm Derneği tarafından hayata geçirilen ‘Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) Araçları’ projesi kapsamında 9 farklı ülkeden 26 katılımcı ve 4 eğitimci Tatvan ilçesine geldi.

21 Mart 2019 Perşembe 09:46
9 farklı ülkeden gelen genç beyinler Tatvan’ı ziyaret etti

Bitlis’in Tatvan ilçesinde faaliyet gösteren İpek Yolu Kültür ve Turizm Derneği tarafından hayata geçirilen ‘Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) Araçları’ projesi kapsamında 9 farklı ülkeden 26 katılımcı ve 4 eğitimci Tatvan ilçesine geldi.


İpek Yolu Kültür ve Turizm Derneği Başkanı İzzettin Güngör ve üyelerinin eşlik ettiği; Türkiye, Yunanistan, İngiltere, Polonya, Letonya, Makedonya, İspanya, İtalya ve Macaristan olmak üzere 9 farklı ülkeden gelen heyet üyeleri, Bitlis programları kapsamında bir takım gezi, gözlem ve ziyaretler gerçekleştirdi. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) tarafından desteklenen proje kapsamında Bitlis’e gelen gençler, il merkezi ve ilçelerde düzenlenen toplantılarda; proje yönetimi, sosyal medya, kampanyalar, avukatlık, eğitim planlaması ve benzeri konular üzerinde çalışmalar yürüttü. Yapılan toplantı ve çalışmalarda, bu konular ve gençlik çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.


Bitlis’te 1 hafta çalışma yürüten farklı ülkelerin gençleri, Tatvan’da yapılan değerlendirmenin ardından Tatvan Kaymakamlığını ziyaret etti. Gençleri makamında kabul eden Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, “Mevsimin soğuk ve karlı olması, belki buradaki arkadaşların bazılarına farklı gelebilir. Biz Türkiye’de 4 mevsimi yaşıyoruz ve Tatvan’da aynı zamanda her mevsim bölge turizmi görselleri açısından zengin bir yer” dedi.


Kaymakamlık ziyaretinin ardından belediyeye geçen heyet üyeleri, belediye meclis salonunda Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy ile bir toplantı yaptı. Tatvan Belediyesi ziyaretinin ardından ise, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odasına (TATSO) geçen heyet üyeleri, TATSO Yönetim Kurulu ve meclis üyeleriyle toplantı gerçekleştirerek, bölge turizmi ve bölge ticareti hakkında bilgiler aldı.


Ziyarette bölge ile ilgili gözlemlerini paylaşan grup üyeleri, bölgeyi çok beğendiklerini, geri dönüşlerinde de bölgeye dair olumlu izlenimlerini paylaşacaklarını ifade ettiler.


Proje ile ilgili bilgilendirmede bulunan İpek Yolu Kültür ve Turizm Derneği Başkanı İzzettin Güngör ise, “Derneğimiz bünyesinde yapmış olduğumuz bu projemiz kapsamında 9 farklı ülkeden 30 kişiyi misafir ettik. Buraya gelen ziyaretçilerimiz proje amacı üzerine toplantılar düzenledi ve farklı çalışmalar yürüttü. Bugün de kaymakamlık, belediye ve ticaret odası ziyareti gerçekleştirildi. Aynı zamanda bölgemizdeki tarihi ve doğal güzellikleri görme imkanları oldu” dedi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 09:46
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