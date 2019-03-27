0553 313 94 23

9. Engelsiz Erciyes Günleri başlıyor

Yurt dışından da engelli bireylerin katılacağı etkinlikte, kızak yarışmaları ve konserler düzenlenecek

27 Mart 2019 Çarşamba 16:12
9. Engelsiz Erciyes Günleri başlıyor

KAYSERİ (AA) - Bu yıl 9'uncusu düzenlenecek "Engelsiz Erciyes Günleri" etkinliğine Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından da engelliler katılacak.

Erciyes AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre etkinlik, 28-30 Mart tarihlerinde Erciyes Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

"Erciyes İçin Engel Yok" sloganıyla düzenlenecek etkinlikte, engelli bireylerin sosyal, sportif ve kültürel aktivitelerde rol üstlenmeleri amaçlanıyor.

Erciyes Kayak Merkezi Tekir Kapı Bölgesi'nde yarın başlayacak programa, Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından görme, işitme ve bedensel engelliler katılacak.

Engelli misafirler, Erciyes'te konaklayacak ve festival havasında geçecek olan etkinlik boyunca yarışmalar, konserler ve çeşitli etkinliklerle karın keyfini çıkaracak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 16:12
  1. 9. Engelsiz Erciyes Günleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nilüfer Belediyesi ile Genel-İş Sendikası anlaştı
    1. Nilüfer Belediyesi ile Genel-İş..
    2. İstasyon Gemicilerspor şampiyon oldu
    3. İnanılmaz kurtuluş
    4. Dündar’dan fabrika ziyareti
    5. KBÜ öğrencilerinden kolon kanserine..
    6. Filistinli öğrenciler ile İsrail..
    7. Doğu Türkistan’daki esaret anlatıldı
    8. Özboyacı: "Türkiye’ye mesaj..
    9. 19 Yaş Altı Avrupa Futsal Şampiyonası..
    10. Eskişehir'de aranan FETÖ zanlısı..
    11. AK Parti'nin Bolu mitingi
    12. Ordu dijital oyun yazılım merkezi olacak
    13. Kuşadası’nda yazarlar buluşması
    14. Bakan Çavuşoğlu deri işçileriyle yemek..
    15. Yakaladığı dev köpek balığı başına..
    16. “Muhasebede Yeni Teknolojiler”..
    17. Kral Selman Ürdün Başbakanıyla..
    18. Elektrik-Elektronik Mühendisliği..
    19. Bahçesaray yolunda karla mücadele
    20. Ürkmezer’den işçilere teşekkür
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!