9 Ekim koronavirüs bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı 9 Ekim "Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu"nu paylaştı. Son 24 saatlik verilere göre koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 55 artarak 8 bin 722'e yükseldi. 1629 yeni vakanın daha tespit edilmesiyle birlikte toplam hasta sayısı 332 bin 382'ye ulaştı.

Tedavisi tamamlanan bin 629 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 291 bin 754 oldu. Son 24 saatte 115 bin 295 test yapıldı. Ağır hasta sayısı bin 398, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 6,2 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün yeni 1.629 hastamız var. Toplam ağır hasta sayımız 1.398. Ağır hasta sayımızı düşürmek için mücadele ediyoruz. Hastalarımızın durumu ilerlemeden tespit edebilmek için yoğun filyasyon çalışması yürütülüyor. Bu emeklere tedbirlere uyarak destek olun." ifadelerini kullandı.