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9 Ekim Dünya Posta Günü kutlanıyor

Dünya Posta Birliği’nin kuruluş yıldönümü olan 9 Ekim tarihinin “Dünya Posta Günü” olarakkutlanması çerçevesinde PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik bir bildiri yayımladı.

09 Ekim 2018 Salı 14:05
9 Ekim Dünya Posta Günü kutlanıyor

Genel Müdür Kenan Bozgeyik mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızla geliştiği günümüzde, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi olarak çağa ayak uydurmak adına üzerimize düşeni yapıyoruz. Hükümetimizin desteği ve çalışanlarımızın özverili gayretleriyle çınar kurumumuzu içinde bulunduğumuz dönemin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yeniden yapılandırıyor, ülkemize ve milletimize en iyi hizmeti sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Şirketimizin 178’inci kuruluş yıldönümünün yanı sıra Dünya Posta Günü’nü kutladığımız Ekim ayında çok daha azimli, şevkli ve heyecanlıyız.

Küresel posta sektörünün düzenleyicisi konumundaki Dünya Posta Birliği’nin (Universal Postal Union-UPU) kuruluş yıldönümü olan ve “Dünya Posta Günü” ilan edilen 9 Ekim’i son iki yıldır olduğu gibi bu yıl da UPU İdari Konsey Başkanı unvanının getirdiği sorumluluk ve gururla karşılamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu vesileyle, kurucu üyeleri arasında yer aldığımız UPU’nun yeni yaşını ve Dünya Posta Günü’nü kutluyor, tüm dünyada posta sektörüne emek verenlere şükranlarımı sunuyorum.

Şirketimiz posta, kargo-lojistik, e-ticaret, bankacılık, sigortacılık gibi alanlarda sürdürdüğü faaliyetlerle sadece ülkemizde değil, dünyada da dikkat çekmekte ve takdir toplamaktadır. 2016 yılında 26. Dünya Posta Kongresi’ne, 2017’de Uluslararası E-Ticaret Konferansı’na, 2018’de ise 3. UPU Dünya CEO Forumu’na ev sahipliği yapmış olmamız, sektördeki söz sahibi konumumuzun en önemli göstergelerindendir. Bir dünya markası olma yolundaki PTT, Eylül ayında Etiyopya’da düzenlenen UPU 2. Olağanüstü Kongresi’ne de kayda değer katkı sunmuş, sektörümüzün geleceğine yönelik tarihî kararlar Şirketimizin liderliğinde alınmıştır. Ayrıca, söz konusu başarıları taçlandıran Ar-Ge yatırımlarımız, dijital altyapı çalışmalarımız, yerli ve millî üretime yönelik projelerimiz bugün olduğu gibi gelecekte de tüm hızıyla devam edecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle Dünya Posta Günü’nü kutluyor, UPU İdari Konsey Başkanı olarak küresel posta sektöründeki tüm dostlarımıza en içten selamlarımı iletiyorum. Nice 9 Ekim’e aynı gurur ve heyecanla ulaşmayı temenni ediyorum. “

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 14:05
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