9. Cumhurbaşkanı Demirel'in vefatının dördüncü yılı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: - "Türkiye Cumhuriyeti'nin 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, ülkemizin gelişmesine ve ilerlemesine değerli katkılarda bulunmuş, devlet ve siyaset adamı olarak milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir"

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in, Türkiye'nin gelişmesine ve ilerlemesine değerli katkılarda bulunduğunu, devlet ve siyaset adamı olarak milletin gönlünde müstesna bir yer edindiğini bildirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9. Cumhurbaşkanı Demirel'in vefatının dördüncü yılı nedeniyle mesaj yayımladı. Demirel'i rahmet ve saygıyla anan Erdoğan mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, ülkemizin gelişmesine ve ilerlemesine değerli katkılarda bulunmuş, devlet ve siyaset adamı olarak milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir." ifadelerine yer verdi.







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