0553 313 94 23

9. Cumhurbaşkanı Demirel’in Anıt Mezarı’na bayram tatilinde ziyaretçi akını

Türkiye’nin 9’uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in memleketi İslamköy Çalcatepe’deki anıt mezarında bayram tatilinde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

07 Haziran 2019 Cuma 23:40
9. Cumhurbaşkanı Demirel’in Anıt Mezarı’na bayram tatilinde ziyaretçi akını

Türkiye’nin 9’uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in memleketi İslamköy Çalcatepe’deki anıt mezarında bayram tatilinde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.


9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde, Isparta’ya 24 kilometre uzaklıkta bulunan 9.Cumhurbaşkanı Demirel’in İslamköy Çalcatepe’deki anıt mezarını günde ortalama bin kişi ziyaret etti. Ziyaretçiler, kabir başında bulunan kürsüdeki anı defterine duygu ve düşüncelerini yazarak, dilek ve temennilerde bulundular. Demirel’in gül yapraklarıyla bezenmiş cam mezar taşlı kabri başına gelen hemen her yaştan vatandaş, merhum Cumhurbaşkanı’nı rahmetle andıklarını ifade etti.



“Şu anda Türkiye’nin hangi taşını kaldırsak, altında Demirel ismi görülür”


Demirel’in, yaşamı boyunca Türkiye’nin hemen her yerinde yaptığı çalışmalarla önemli izler bıraktığını dile getirerek ‘Baba’ lakabının hakkını verdiğini ifade eden ziyaretçi Süleyman Baykal, “Denizli Tavas’tan geldim. İlk defa geliyorum. Demirel’i anlatmaya kelimeler yetmez. Gençliğimizde onunla birlikte siyaset yaptık. Buraya geldiğimiz zaman kelimeler bulamıyoruz, daha nasıl anlatayım. Çok anımız var, unutamıyoruz o yılları. Hem bayram ziyareti için bir büyük olarak, hem de gençliğimizde siyasette arkasına takıldığımız için geldim. İçimizde ona karşı bir aşkımız var yani. O, baba lakabının hakkını verdi. Şu anda Türkiye’nin hangi taşını kaldırsak, altında Demirel ismi görülür” dedi.


Antalya’dan Çalcatepe’deki anıt mezara gelen Fatma Tekal, “Ben Antalya’dan geliyorum, eşim Ispartalı. Bugün bayram münasebetiyle misafirlerimiz de vardı. Birlikte ziyaret edelim dedik. Süleyman Demirel, benim çocukluğumun Cumhurbaşkanlarından birisi, kendisini saygı ve sevgiyle anıyoruz, ruhu şad olsun. Biz, Isparta’nın usulüne göre aslında onu hep arife günleri ziyaret ediyorduk ama bu yıl, bugüne (Bayramın 3.gününe) nasipmiş. İnşallah, Allah dualarımızı kabul eder” görüşlerinde bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 23:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNDEM ÖZETİ / 8 Haziran 2019
    1. GÜNDEM ÖZETİ / 8 Haziran 2019
    2. Türk piyanist Dönmez'den YTB..
    3. GÜNCELLEME - Düzce'de patpat devrildi:..
    4. Cezayir ordusundan krizin çözümü için..
    5. Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası
    6. Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası..
    7. NATO komutanı Wolters: "S-400 sistemi..
    8. Üst geçitten yola düştü, araç altında..
    9. Karısına kurşun yağdırdı, silahla..
    10. Bakan Kurum: “Yapılan haksızlıklara 23..
    11. Tartıştığı babasına kurşun yağdırdı
    12. Trump tüm dünyaya duyurdu: Pazartesiye..
    13. Hırsız sandılar, geyik çıktı
    14. Putin'den flaş açıklama: ABD taktik..
    15. Uzungöl’de balık avlarken elektrik..
    16. Bakan Ersoy: “Kastamonu mutfağını..
    17. 9. Cumhurbaşkanı Demirel’in Anıt..
    18. Hazard Real Madrid'de
    19. Real Madrid, Eden Hazard’ı renklerine..
    20. "31 Mart'ın mağduru 8,5 milyon..
    21. Türkiye'den Kırgızistan'a nota cevabı!
    22. "Geri dönüşümüzü bir kabusa..
    23. Almanya'da Türklere ırkçı tehdit..
    24. Bakan Soylu: “6 günlük tatilde 52 kişi..
    25. Taşova’da trafik kazası: 6 yaralı
    26. Tarla ilaçlarken hayatını kaybetti
    27. Kızlan’da bolluk aşı duası
    28. Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar
    29. Ümit milli maçın ardından
    30. Halil Dervişoğlu: “Korner haksız..
    Bebek katili Apo'dan dikkat çeken itiraf: Bana çok büyük zarar verdi
    Bebek katili Apo'dan dikkat çeken itiraf: Bana çok büyük zarar verdi
    Hulusi Akar ile ilgili skandal sözler! Bakan, şikayetçi olacak mı?
    Hulusi Akar ile ilgili skandal sözler! Bakan, şikayetçi olacak mı?
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
    Yunanistan'dan S-400 açıklaması
    Yunanistan'dan S-400 açıklaması

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Erdoğan: İstanbul Sözleşmesi nas değildir
    Erdoğan: İstanbul Sözleşmesi nas değildir
    Dünyaca ünlü piyanist: Hilafetin kaldırılması ve harf inkılabı hataydı
    Dünyaca ünlü piyanist: Hilafetin kaldırılması ve harf inkılabı hataydı