0553 313 94 23

9 çocuk babası kayıp adamın cesedine ulaşıldı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 8 gündür kayıp olarak aranan 9 çocuk babası Osman Doğan’ın Atatürk Barajı göletinde cesedine ulaşıldı.

09 Haziran 2019 Pazar 16:00
9 çocuk babası kayıp adamın cesedine ulaşıldı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 8 gündür kayıp olarak aranan 9 çocuk babası Osman Doğan’ın Atatürk Barajı göletinde cesedine ulaşıldı. Cesette bağlı olan bir torba içerisinden taşlar çıktı.


Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 1 ay önce İstanbul’dan Kahta ilçesine gelen 9 çocuk babası 59 yaşındaki Osman Doğan, 8 gün önce aniden ortadan kayboldu. Yakınları tarafından her yerde aranan Doğan’ın bulunması için medyada da haberler çıktı. Her yerde aranan Doğan, sabah saatlerinde Kahta ilçesinin Horik Mahallesi’ndeki Atatürk Barajı Göletinde vatandaşlar tarafından görüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Dalgıç ekipleri ise botla cesedin bulunduğu yere gitti. Dalgıç ekiplerince sudan çıkarılan ve daha sonra bota alınan Osman Doğan’ın cesedi kıyıya getirildi.



Beline bağlı torbada taşlar çıktı


Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Dalgıç ekiplerince sudan çıkarılarak kıyıya getirilen 9 çocuk babası Osman Doğan’ın iple beline bağlanmış bir torba bulundu. Polis ekipleri ile jandarma ekipleri bağlı olan torba içerisinde 20-25 kilogramağırlığında taşlarla karşılaştı. Olay yerinde ilk incelemesi yapılan Osman Doğan’ın cesedi Kahta ilçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


8 gün boyunca her yerde aranan ve daha sonra cesedine ulaşılan Osman Doğan’ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacak. Osman Doğan’ın beline bağlı olan torba içerisinde çıkan taşların olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu akıllarda soru işareti olarak bıraktı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 16:00
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off
    1. Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off
    2. Gümüşhane’de 2.modifiyeli araç..
    3. Büyükşehir Aşıcı ile nikah tazeledi
    4. İzlanda-Türkiye maçı saat kaçta?..
    5. Asya ülkesi depremle sallandı
    6. Dünya Superbike Şampiyonası
    7. Yaralı karaca tedavi altına alındı
    8. 9 çocuk babası kayıp adamın cesedine..
    9. İstanbul Şuhutlular Derneğinden Başkan..
    10. Şuhut’ta Hamza Şeyh Dede’yi anma..
    11. Dışarı çağırdıkları adamı evinin..
    12. Evinin önünde tartıştığı şahıslar..
    13. Otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3..
    14. Burhaniye’de trafik kazası: 4 yaralı
    15. Tatilden dönüş yoğunluğu
    16. TFF'den Adil Gevrek'e tebrik
    17. Bağcılar'daki engelli dalıcı dalış..
    18. Adana’da kaçak cep telefonu operasyonu
    19. Çeşme bayramda 9 gün doluluk yaşamadı
    20. Erzurum’da otomobil takla attı: 1 ölü,..
    21. Araçlarda yeni dönem başlıyor! Emniyet..
    22. Bingöl'den acı haber! Kaya parçası..
    23. Beşiktaş’ta makas terörüyle gelen..
    24. Uyarılar işe yaradı, çöp yığınları..
    25. Alanya’da otomobilin çarptığı Rus çift..
    26. Zeytin Dalı harekat alanında saldırı:..
    27. Ehliyetsiz ve alkollü sürücü polis..
    28. EYT, 3600 ek gösterge, süresiz nafaka,..
    29. Gördükleri manzara karşısında şaşkına..
    30. Saldırıda yaralanan asker şehit oldu
    İslam düşmanı CHP'li Uğur Dündar'dan komik 'ortak yayın' iddiası!
    İslam düşmanı CHP'li Uğur Dündar'dan komik 'ortak yayın' iddiası!
    İşte ‘çaktırmadan’ İmamoğlu’na çalışan gazeteciler!
    İşte ‘çaktırmadan’ İmamoğlu’na çalışan gazeteciler!
    Tansiyon yükseldi! “Savaşla karşı karşıyayız”
    Tansiyon yükseldi! “Savaşla karşı karşıyayız”
    Koç'un CHP aşkı ve arkasındaki karanlık plan!
    Koç'un CHP aşkı ve arkasındaki karanlık plan!
    Mudanya'nın faşist başkanı Suriyelilere karşı harekete geçti! "Tahammül edemeyiz"
    Mudanya'nın faşist başkanı Suriyelilere karşı harekete geçti! "Tahammül edemeyiz"

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması
    ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması
    20 bin muhalif taarruza kalktı! "Geri çekilen kurşuna dizilir" anonsu geçtiler
    20 bin muhalif taarruza kalktı! "Geri çekilen kurşuna dizilir" anonsu geçtiler