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9. Boğaziçi Zirvesi

Türk Telekom Üst Yöneticisi Paul Doany:- "Birçok şirket risk almak istemiyor. Ne yapıyorsa biraz daha iyi yapmak istiyor. Bu yüzden yapay zeka ya da dijital dönüşüm, bir şirkete dahil olursa şirketi daha verimli kılabilir"- "Bir operatör yatırımın büyük kısmını yapar, diğerleri de ufak katkılarda bulunur. Bu da mükerrer uygulamaları azaltır ama yine de sağlıklı bir rekabete müsaade eder"

27 Kasım 2018 Salı 16:56
9. Boğaziçi Zirvesi

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Paul Doany, "Birçok şirket risk almak istemiyor. Ne yapıyorsa biraz daha iyi yapmak istiyor. Bu yüzden yapay zeka ya da dijital dönüşüm, bir şirkete dahil olursa şirketi daha verimli kılabilir." dedi.

Uluslararası İş Birliği Platformu (UİP) tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türkiye İhracatçılar Meclisi ev sahipliğinde düzenlenen 9. Boğaziçi Zirvesi, ikinci gününde devam ediyor.

Doany, zirvede yaptığı konuşmada, yeni şeyler yapan şirketlerin gelecekleri olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu belirterek, "Ama bir yandan risk de alıyorlar. Birçok şirket risk almak istemiyor. Ne yapıyorsa biraz daha iyi yapmak istiyor. Bu yüzden yapay zeka ya da dijital dönüşüm, bir şirkete dahil olursa şirketi daha verimli kılabilir." diye konuştu.

Sermaye harcamalarının yüksek olduğu bir ortamda tehlikeli durumlar oluşacağını aktaran Doany, şunları kaydetti:

"Yanlış yere yatırım yaparsanız bu bir sıkıntı. Ayrıca düzenleyici kuruluşların anlaması çok önemli. Sırtınızda bu sermaye harcamaları yükü varken fiyatlandırma ve rekabet nasıl işleyecek? Bir yandan ağır düzenlemelere tabisiniz, bir de teknoloji çok hızla değişiyor. Kısa süre önce Almanya'da 5G ihale kuralı açıklandı. Bence tamamen felaket bu... Sektörün büyük bir kısmı da böyle düşünüyor. Çünkü bu israf olmuş birçok yatırımı da beraberinde getirecek."


- "5G'nin ayak sesleri de duyulmaya başladı"


Paul Doany, hem sabit hatlar hem de 4,5G teknolojisiyle sermaye harcamalarının yükseldiğine işaret ederek, "Bir yandan 5G'nin ayak sesleri de duyulmaya başladı. Son derece de pahalı olacak. Öte yandan lisans en büyük risklerimizden birisi." diye konuştu.

Getirmeye çalıştıkları çözümlere değinen Doany, "Bir operatör yatırımın büyük kısmını yapar, diğerleri de ufak katkılarda bulunur. Bu da mükerrer uygulamaları azaltır ama yine de sağlıklı bir rekabete müsaade eder." dedi.


Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 16:56
  1. 9. Boğaziçi Zirvesi

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