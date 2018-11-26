İSTANBUL (AA) - Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, "Türkiye, Yeni Ekonomik Program (YEP) paralelinde tekrar bir büyüme trendine girecek. Gayrimenkul sektörü önceki yıllarda olduğu gibi lokomotif bir sektör olarak hem istihdam yönüyle katkı sunmaya devam edecek." dedi.

Uluslararası İş Birliği Platformu (UİP) tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türkiye İhracatçılar Meclisi ev sahipliğinde düzenlenen 9. Boğaziçi Zirvesi, 80 ülkeden iş adamı, siyasetçi ve fikir önderini İstanbul'da bir araya getirdi.

GYODER Başkanı Feyzullah Yetgin, gayrimenkul sektörü dinamiklerinin Türkiye'de çok kuvvetli olduğunu belirterek, "Türkiye, YEP paralelinde tekrar bir büyüme trendine girecek. Gayrimenkul sektörü önceki yıllarda olduğu gibi lokomotif bir sektör olarak istihdam yönüyle katkı sunmaya devam edecek. Bu dönemlerde şirket özelinde de bakarsak finansman açısından alternatif ürünleri denemek gerekiyordu." diye konuştu.

Yetgin, sukuk ürünleriyle İstanbul Finans Merkezi projesindeki gayrimenkullerin finansmanına büyük katkılar sağladıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Hatta Aralık 2017'de Türkiye'de ilk defa sukuk ihracı yaptık. Önümüzdeki yıl pazarın hareketlenmesini bekliyoruz. Sadece bu ürünler değil gayrimenkul sertifikasının da alternatif olarak düşünülmesi lazım. Bizler de İstanbul Finans Merkezi ile ilgili sertifika dahi düşünebiliriz. Koşullar altyapısı itibarıyla çok iyi anlaşılamamış olabilir ama çok önemli bir enstrüman.

Gayrimenkul yatırım fonları uluslararası açıdan da itibar görebilir ki birçok gayrimenkul fonu son yıllarda kuruldu. Yenileri için çalışmalar devam etmekte. Türkiye piyasası yurt dışı açısından çok uygun. Bu beklentiler çerçevesinde gayrimenkul piyasasının yabancılar açısından da cazip olduğunu söyleyebiliriz."









- "Yabancıya konut satışlarında tam bir vites büyütme var"





Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas da zirve kapsamında düzenlenen panelde Türkiye'deki konut satışları ve sektörün durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Ekim itibarıyla açıklanan rakamlara bakıldığında, beklentilerin çok üstünde bir satış rakamının görüldüğüne işaret eden Elmas, şunları kaydetti:



"Hem birinci el satışların hem ikinci el satışların ciddi şekilde yükseldiğini, konut kredili satışların da yok denecek seviyeye, yüzde 5'lere kadar indiğini görüyoruz. 15 Temmuz 2016 sürecinden, darbe girişiminden itibaren özellikle özel bankaların konut kredisi noktasında hafif bir el freni var, onu net görebiliyoruz. Tamamen el fren çekme şeklinde değilse de azaltarak gelen bir süreç var.



Sonrasında kamu bankalarının son 2 yıldır bu süreci desteklediğini, yürüttüğünü hatta sübvanse ederek yürüttüğünü görüyoruz. 2017'nin Kasım ayından itibaren de kamu bankalarında yavaş yavaş 1,30-1,40 gibi aylık seviyelere yükseltmesinden itibaren konut kredisi yavaş yavaş satışların içinden çıkmaya başladı."



Süreç içinde bu duruma sektörün çok özel finansal çözümlerinin bulunmadığına dikkati çeken Elmas, geçmişten gelen bir takım hibrit uygulamaların sektörün gerçeği haline geldiğini anlattı.



Elmas, sektör şirketlerinin yaptığı kampanyalara değinerek, sektörün zorlanarak yürüttüğü bir finans modeliyle sistemi devam ettirmeye çalıştığını aktardı.



Son açıklanan rakamlarda bu kadar yüksek rakamlar çıkmasında, devletin getirdiği teşviklerin, enflasyondan sonra konuta zam yapılmamasının, firmaların yaptığı kampanyaların önemli etkisinin bulunduğunu dile getiren Elmas, "Böylelikle üst üste 2 ay boyunca ciddi anlamda tüm Türkiye'ye yayılan bir konut satışı rakamına eriştik. Kasım ayında biraz yavaşlayabilir ama teşvikler uzadı, bu yine bir miktar teşvik edici olacak. Satış ivmesinin devam edeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Konut fiyatlarının artmadığına dikkati çeken Elmas, yabancıya konut satışlarında tam bir vites büyütme olduğunu, bunun da devam ettiğini bildirdi.





- "Faizlerin gerilemesiyle birlikte gayrimenkule ilgi artacak"





Ege Yapı Başkanı İnanç Kabadayı ise Türkiye'nin bölgesinde güvenli liman haline geldiğini belirterek, İstanbul olmak üzere diğer büyük şehirlerde de gayrimenkulde fiyatların artacağını ve uluslararası oyuncuların daha fazla Türkiye'ye geleceğini söyledi.

Kabadayı, ortalama 2 bin dolara satılan bir ürünün bin 200 dolarlara gerilediğini aktararak, bu değerin yeniden 2 bin dolar ve üstüne çıkacağını vurguladı.

Gayrimenkulün her dönemde diğer tasarruf ürünlerine göre daha fazla getirisi olduğunun altını çizen Kabadayı, faizlerin gerilemesiyle birlikte orta ve uzun vadede gayrimenkule ilginin artacağını dile getirdi.

Kabadayı, şu anda gayrimenkul sektörü talebinde bir azalma olmadığını sadece taleplerin ertelendiğini ifade etti.

