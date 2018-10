9 ayda tam 450 kişiyi katlettiler... Ordu o bölgede tam anlamıyla kan banyosu yaptı!

yeniakit.com.tr

Fransız haber ajansı AFP’nin, Mısır ordu sözcüsüne dayandırdığı haberine göre, Mısır’ın Sina bölgesinde 2018’in Şubat ayından bugüne 450 ‘terörist’ öldürüldü. AFP’nin Mısır ordusu verilerine göre hazırladığı haberine göre bu yılın Şubat ayından bu zamana kadar geçen 9 aylık süreçte Mısır ordu ve polisi, 450 kişiyi bölgeye düzenlediği operasyonlarla öldürdü.

DAEŞ bahanesiyle 2013’ten beri katliam yapılıyor!

Mısır’da seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin darbeyle indirildiği 3 Temmuz 2013 darbesi sonrası Mısır ordusu Sina yarımadasındaki operasyonlarını artırdı. On yıllardır ötelenen Sina halkı, bir yandan DAEŞ terör örgütü tarafından hedef alınırken, diğer yandan da Mısır ordusu askerlerince sorgusuz bir şekilde ölüme tabi tutuluyor. Geride kalan 5 yıllık süreçte insan hakları örgütlerinin açıklamalarına göre; her hangi bir terör örgütüyle bağlantısı olmayan on binlerce insan suçsuz yere öldürüldü, bir kısmı da hapse atıldı.

Amaç, Sina’yı İsrail’e peşkeş çekmek

Siyonist terör devleti İsrail’in amaçları doğrultusunda Mısır’ı şekillendiren Mısır’ın cuntacı devlet başkanı Abdülfettah es-Sisi, Sina topraklarını İsrail’in hedefleri doğrultusunda şekillendiriyor. 2014 yılında yaptığı bir açıklamada “Sina’nın komşu ülkelere yönelik operasyonların arka bahçesi yapılmasına izin vermeyiz” diyen Sisi’nin İsrail ile BAE-Suudi Arabistan-Mısır arasında imzalandığı dile getirilen “Yüzyılın Anlaşması” kapsamında Sina’da geçici olarak Gazzelileri iskân ettirmeyi düşündüğü dile getiriliyor. Sina, İsrail’in bölgedeki bir çok ülkeden toprakları içeren “Arz-ı Mev’ud” planları kapsamında da önemli bir toprak parçası...