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9 ayda 2 milyar liralık "kaçak" gümrükten geçemedi

Gümrük muhafaza ekiplerince yürütülen operasyonlarla 9 ayda yaklaşık 2 milyar lira değerinde kaçakçılığı engelledi.

12 Ekim 2018 Cuma 11:57
9 ayda 2 milyar liralık "kaçak" gümrükten geçemedi

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarla 9 ayda 2 milyar liralık kaçakçılığın önüne geçildi. 

Bakanlık verilerine göre, gümrük muhafaza ekiplerinin yıl başından eylül sonuna kadar düzenlediği operasyonlarda, aralarında uyuşturucu, cep telefonu, araç, ilaç, değerli madenler ve tarihi eserlerin bulunduğu çok miktarda kaçak eşyaya el konuldu.

Söz konusu dönemde 4 bin 82 olayda 1,2 milyar lirası ticari eşya, 780 milyon lirası da uyuşturucu madde olmak üzere yaklaşık 2 milyar liralık kaçakçılık olayı ortaya çıkarıldı.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen başarılı operasyonlar neticesinde, yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 artışla 41,9 ton uyuşturucu ele geçirildi. Geçen yıl toplam 26,3 ton uyuşturucu yakalanmıştı.

Öte yandan, gümrük muhafaza ekiplerinin ağustosta ele geçirdiği 800 kilogram kokain ve geçen yıl mayıs ayında ele geçirdiği 775 kilogram eroin Türkiye'de tek seferde en büyük eroin ve kokain yakalanması olarak tarihe geçti.

Kaçak sigara kullanımı oranı düşüyor

Sigara kaçakçılığıyla da aktif mücadele eden ekipler tarafından, bu yıl toplam 13,1 milyon paket kaçak sigara yakalandı. 2014 yılında yüzde 21'e kadar yükselen kaçak sigara kullanım oranı, bu yıl yüzde 7,5 seviyelerine geriledi. Söz konusu dönem itibarıyla kaçak sigara yakalama değeri, 53 milyon liradan 113 milyon liraya yükseldi.

Ülkeye girişine izin verilmeyen eşyalar arasında 147 milyon lira değerinde makine aksamı ve yedek parça, 121 milyon lira değerinde elektronik eşya, 101 milyon lira değerinde gıda maddesi, 73 milyon lira değerinde tekstil ürünleri yer aldı.

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 11:57
  1. Gümrük

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