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9 ay boyunca 4 kilometrelik mesafeyi suyun içinde gidip geliyorlar

Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı Yukarı Kayacık köyü sakinleri, 1978 yılında dere yatağına yapılan yolları kaderine terk edilince yılın 9 ayı 4 kilometrelik mesafeyi suyun içinde gidip geliyor.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 13:52
9 ay boyunca 4 kilometrelik mesafeyi suyun içinde gidip geliyorlar

Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı Yukarı Kayacık köyü sakinleri, 1978 yılında dere yatağına yapılan yolları kaderine terk edilince yılın 9 ayı 4 kilometrelik mesafeyi suyun içinde gidip geliyor. Devletin yıllar önce dağ başına verdiği elektrikle rahata kavuşan köylü, 41 yıldır siyasetçilerin yenileme sözü vermesine rağmen yol hasretin biteceği günü bekliyor.


Efeler ilçesine bağlı Yukarı Kayacık köyü merkezine 9 kilometre mesafede bulunan 40 ailenin yaşadığı Akkoz Mahallesi sakinleri, yaklaşık yarım asırdır yol çilesi çekiyor. Köyün yüzde 80 gelirinin sağlandığı Akkoz Mahallesine ulaşıma sağlayan yol, ilk kez 1978 yılında yapılmış. 9 kilometrelik yolun 4 kilometrelik mesafesi o dönem kolay tamamlanması ve maliyetin düşük olması için dere yatağından geçirilmiş. Geçen 41 yıllık süre içerisinde, siyasetçilerin gelip yenileme sözü verdiği köylünün iyi bir yola kavuşma özlemi hiç bitmemiş.


Halen yollarının yenileneceği ümidiyle yaşayan Akkoz Mahallesi sakinleri ve bölgede arazileri olan diğer köylüler, yılın 9 ayı suyun içinden gelip gitmeye devam ediyor. Kış aylarında 30-40 santimetreye kadar su seviyesinin yükseldiği dere yatağını kullanmaya mecbur alan köylüler, ürettikleri tonlarca mahsul ve okula gidip gelen çocuklarıyla zor şartlarda yolculuk etmeye devam ediyor.



"Her gelen söz veriyor ama sözünün arkasında duran yok"


Yolun durumunun çok kötü olduğunu ve yıllardır bu çileyi çektiklerini belirten köy azası Hüseyin Pehlivan, “12 ayın 9 ayı bu şekilde suyun içinden gelip gidiyoruz. 1978 senesinde yolumuz açılmış ve daha sonra kaderine terk edilmiş. O günden bugüne gelip geçen milletvekilleri, belediye başkanları hep yol sözü verdi ama sonra hiç gelip giden olmadı. Yukarıkayacık köyümüzün Akkoz Mahallesi köyün yüzde 80 gelirini sağlıyor. Kiraz başta olmak üzere kestane ve ceviz bahçelerimiz burada. Bu sene dolu da vurdu, yolumuz perişan; mağdur durumdayız. Her gelen söz veriyor ama sözünün arkasında duran yok. Yolun açıldığından bugüne kadar gelmiş geçmiş milletvekillerinin hepsi geldiklerinde söz verdi ama sözünün arkasında duran hiç olmadı" dedi.



Elektrik var, yol yok


Köylünün 9 ay boyunca 4 kilometre mesafeyi suyun içerisinden gelip gittiğine işaret eden diğer köy azası Refik Çıbık ise şöyle konuştu: “Köy ile mahallenin arası 8-9 kilometre fakat 4 kilometresi suyun içinde. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Her gelen söz verdi ama gelip yolumuzu yapan olmadı. 40 yılı aşkın bir süredir devam eden bu durum köyün ekonomisine, burada yaşayan 40 ailenin yaşantısına, çocukların okula gidip gelişlerine zararı var. 12 ay burada yaşam devam ediyor. Sağ olsun devletimiz elektrik verdi ama yolumuz halen düzeltilmedi. Biz yolumuzun bir an önce onarılmasını istiyoruz.”

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 13:52
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