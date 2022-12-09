9 Aralık 1954: Abdulkâdir Ûdeh'in vefatı (Mısırlı Hukukçu)

1907’de Mısır’da doğdu. 1930’da Kahire Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdikten sonra savcılık ve hakimlik yaptı. Daha sonra kuruluş yıllarından itibaren Müslüman Kardeşlerde yer aldı. Burada “İrşad Heyeti”ne seçildi. 2. Kral Faruk tahttan indirildikten sonra yeni Mısır anayasasını hazırlamak üzere kurulan komisyonda üyelik yaptı. Komisyon çalışmaları sırasında hürriyetleri savunan ve anayasanın İslami esaslara dayandırılmasını isteyen tavırlarıyla dikkat çekti.





Abdulkâdir Ûdeh



General Necib’in hürriyetçi subaylar (ed-dubbatu ‘l-Ahrar) tarafından işbaşından uzaklaştırılmasına tepki olarak başlayan halk gösterilerinde faal rol oynadı. Müslüman Kardeşler ile Cemal Abdunnasır ve taraftarları arasındaki ilişkileri yürüttü ise de bu hususta başarılı olamadı. Tam tersine olumsuz sonuçlanan görüşmelerin peşinden Cemal Abdunnasır, Müslüman Kardeşleri kapatma kararı aldı. Cemal Abdünnasır ile Müslüman Kardeşlerin ilişkilerinin tekrar açılması için görüşmelere devam etti. General Necib’in tekrar işbaşına dönmesini destekleyen gösterilerde yer aldığı gerekçesi ile Abdünnasır ile arası iyice açıldı ve ilişkiler koptu.





Cemal Abdunnasır



Bu arada Abdülkadir Udeh’e Müslüman Kardeşler tarafından, Abdünnasır’ın İngiltere ile imzaladığı antlaşmayı inceleme görevi verildi. Udeh, bölgede İngiliz ve Amerikan menfaatlerini öncelediği ve koruduğu, bölgeyi büyük bir savaş ve kargaşaya sürükleyeceği gerekçesiyle anlaşmaya karşı olumsuz bir rapor hazırladı. Bu rapor Abdünnasır ile Müslüman Kardeşler arasındaki uçurumun büyümesinde önemli bir rol oynamıştır. Müslüman Kardeşlerdeki işine daha çok zaman ayırabilmek için resmi görevinden istifa ederek avukatlığa başladı.

Bu arada 1953 yılında Libya’ya anayasa hazırlamak üzere çağrıldı. Kasım 1954’te Abdunnasır’a karşı girişilen başarısız suikast teşebbüsünden sonra bu suikasta katılmakla itham edildi ve özel bir mahkemede kısa süren bir yargılamadan sonra idama mahkum edildi. 9 Aralık 1954’te Müslüman Kardeşler mensubu beş kişi ile birlikte idam edildi. (Haluk