9 Aralık 1917: Kudüs ile Filistin'in Türk İdaresinden Çıkması

Osmanlı ordusu Birinci Dünya Savaşı’nda İngilizler’e karşı Kudüs’ü savunmak için 31 Ekim-8 Aralık 1917 arasında yaptığı 39 gün süren muharebelerde 25 bin kayıp vermişti.

Savunma imkânı kalmayınca yüzlerce şehid verilerek 6-7 Kasım 1917 gecesi Gazze'den çekildik. Osmanlı birlikleri geri çekilirken insan kaybının yanısıra birçok teçhizatını da kaybediyordu. 3. Gazze muharebelerini kazanan İngilizler Kudüs yolunu açmışlardı.

İngilizler kasım ayının sonunda şehrin yakınlarındaki Hz. İsmail Tepesi'ni ele geçirdiler. Tepeyi geri almak için yapılan taarruzlar başarısız oldu. Osmanlı kuvvetleri 20 kilometrelik bir savunma hattı kurmuşlardı. Ancak İngilizler yaptıkları taarruzla Türk mevzilerinin bir kısmını ele geçirince savunma hattı yarıldı.

İngilizler savunma hattını yarsalar da kuvvetleri takviye edilmediği için hemen ilerleyecek durumda değildiler. Ancak psikolojik durumun ve şehrin tahrip edilmemesinin istenmemesinin etkisiyle Osmanlı kuvvetleri şehirden çekildiler. Birliklerimiz 8 Aralık 1917 gecesi Kudüs'ü terk etmişlerdi.







9 Aralık 1917 sabahı Belediye Başkanı El-Hüseynî surların dışında şehrin sembolik anahtarını ve teslim belgesini teslim etmek için surların dışına çıktılar. Sonunda 60.Tümen komutanı Shea, Allenby adına şehri teslim aldı.(Afyoncu,2017)

9 Aralık 1925: İskilipli Atıf Hoca’nın Tutuklanması

Devrimler başlayıncaşapkaya karşı direnenler hizaya getirilemeye başlanır. Hükümet kendine bir kurban seçerek İstiklal Mahkemelerinin önüne atar.Bu kurban kanun çıkmadan bir buçuk yıl önce şapka ile ilgili bir kitap yazmış İskilipli Atıf Hoca’dır.Hiç bir kanun geriye doğru yürümediği halde İstiklal Mahkemeleri bir kanun tanımadıkları için İskilipli Atıf Hoca şimdi maznun sıfatıyla mahkeme önündedir.





42 yaşında Medreseler Umum Müdürlüğü’ne atanmış olan Atıf Hoca’yı idama götüren şapkayı eleştiren ‘Frenk Mukallitliği’ adlı kitabıdır. Oysa kitap dönemin Kültür Bakanlığı’ndan izinli çıkmıştır.1924’te Kader Matbaası’nda basılan 32 sayfalık bu risaleden 1,5 yıl sonra Şapka İnkılabı gerçekleşir. İskilipli Atıf, şapka kanunu çıkmadan önce yazdığı kitaptan dolayı 9 Aralık 1925’te İstanbul Laleli Fethibey Mahallesi’ndeki evinde tutuklanır.

9 Aralık 1973: 1973 Yerel Seçimlerinin Yapılması

9 Aralık 1973 tarihinde yapılan yerel seçimlerden de CHP büyük bir galibiyet ile çıktı. Ankara, İstanbul, İzmir gibi Büyükşehirlerin başkanlıklarını CHP’li adaylar kazandılar.





9 Aralık mahalli seçim sonuçları da, 14 Ekim sonuçlarına benzer olarak gerçekleşti. CHP yüzde 39,3’lük oyla bu seçimden de birinci parti olarak çıktı; hemen arkamızdan AP yüzde 33,9 ile ikinci parti olmuştu. Bu arada, AP-MSP-DP- CGP arasındaki görüşmeler de sonuç vermedi. (Birler,2010:521)