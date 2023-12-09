9 Aralık 1913: İsmail Hakkı Zühdi Efendi'nin (Mutasavvıf) vefatı

Aslen Silistre doğumludur. XIX. yüzyıl tezkirelerinde ve diğer biyografi kitaplarında bu mutasavvıf şairden bahsedilmemiştir. Ancak bizzat soyağacını veren İsmail Hakkı Zühdi Efendi, Macaristan’dan Silistre’ye göçen Türklerdendir. Tekirdağ’da ikamet eden şair, ömrünün sonuna kadar Trakya’da Duyûn-ı Umûmiyye müdürü ve başkâtipliği vazifesini yapmıştır.



Şiirleri ve mektuplarına göre Eceâbâd, Dedeağaç, İnöz (Enez) gibi bölgelerde Duyûn-ı Umûmiyye adına vergi toplamak için dolaşmıştır. 1911’de Makedonya ve Trakya’yı coğrafi ve demografik olarak tanıtan Yunanca bir turist rehberinde, “Dedeağaç Duyûn-ı Umûmiyye Müdürü İbrahim Hakkı Bey ve Muhasebe Müdürü İsmail Hakkı Efendi” kaydı da bunu desteklemektedir. Şeyh İsmail Hakkı Zühdi Efendi ayrıca Halvetiyye şubelerinden olan Cerrahiyye müntesibidir.







Kendisi, ilk mürşidi Fatih Hacegi Tekkesi postnişini Sertarik Şeyh Mehmed Muhterem el-Cerrahî (ö.1891) vefat edince onun halifesi olan Tekirdağ Kolsuz Baba Tekkesi postnişini Mehmed Nureddin Efendi’ye (ö.1893) intisap etti. Onun vefatından sonra Tekirdağ’a ziyaret eden İstanbul’daki Cerrahî Âsitânesi 16. postnişini Şeyh Yahya Gâlib Efendi’ye biat etti. Şeyh Yahya Gâlib, 44 yıllık meşihatinin ardından, vefat edince bunu günlük gazetelerden öğrenen şair, müteveffa şeyhine bir tarih şiiri yazdı.



İsmail Hakkı Zühdi Efendi, kısa süre önce etvâr-ı seb’ayı tamamlayıp aynı tarihte İstanbul’daki Cerrahî Âsitânesi’nde Mirâc Kandili’ndeki icazet töreninde Şeyh Yahya Gâlib Efendi’nin yerine geçen Şeyh Mehmed Rızâeddin Yaşar Efendi’den hilâfet aldı.