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9 araca çarpan alkollü sürücünün sözleri 'bu kadarına da pes' dedirtti!

Alkollü ve ehliyetsiz şekilde direksiyon başına geçen sürücü Ankara'yı birbirine kattı. Park halindeki 9 araca çarpan sürücü K.M. yaralandı. Aracı hasar gören kişi, sürücü K.M.'nin "Burada viski yok mu?" dediğini ileri sürdü.

16 Aralık 2018 Pazar 08:03
9 araca çarpan alkollü sürücünün sözleri 'bu kadarına da pes' dedirtti!

Kaza, saat 22.30 sıralarında Yenimahalle ilçesi Alparslan Türkeş Caddesi'nde meydana geldi. K.M. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu park halinde bulunan dokuz araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle dokuz araçta da maddi hasar oluşurken, otomobil ise orta refüje çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan, alkollü ve ehliyetsiz olduğu ileri sürülen K.M.'yi yapılan ilk müdahalenin ardından Gazi Hastanesi'ne kaldırdı.

'Burada bir viski yok mu' diye söylendi

Kazada aracında hasar oluşanlardan Yunus Emre, "Adam alkollüymüş ve ehliyeti de yokmuş. 'Burada bir viski yok mu' diye söyleniyordu. Benim 2 tonluk aracımı kaldırıma atmış. Ne kadar hızlı olduğunu düşünemiyorum" dedi. Kaza sonrası polis ekipleri inceleme başlattı.

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 08:03
  1. kaza
  2. Ankara

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