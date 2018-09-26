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9-14 yaşlarında kız ve erkek çocuklar… İğrenç gerçeği teslim olan terörist anlattı!

Terör örgütü PKK ile ilgili mide bulandıran bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Bölücü terör örgütü tarafından 9-14 yaşlarındaki çocuklardan bir tabur oluşturulduğu, buradaki kızlardan bazılarının istismara uğradığı, bunun sonucunda intihara teşebbüs ettiği ortaya çıktı.

26 Eylül 2018 Çarşamba 09:47
9-14 yaşlarında kız ve erkek çocuklar… İğrenç gerçeği teslim olan terörist anlattı!

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bölücü terör örgütünde çocuk istismarının geldiği boyut, teslim olan teröristlerin ifadelerine de yansıdı. Teslim olan teröristin ifadesine göre, terör örgütü tarafından Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde, 9-14 yaşlarında 30’a yakın kız ve erkek çocuktan "çocuk taburu" oluşturuldu.

Bu gruptaki kız çocuklarından bazılarına tecavüz edildiği, hamile kalanların bölgeye en yakın hastaneye götürülerek hayati tehlike riskine rağmen hamileliklerinin sonlandırıldığı belirtildi. Çocuklardan bazılarının ise olayın travmasını atlatamayarak intihara teşebbüs ettiği bilgisi paylaşıldı.

Güvenlik güçlerine teslim olan bir başka terörist de ifadesinde, birçok defa çocuk denilecek yaştaki kızlara yapılan istismara şahit olduğunu belirtti. İstismara maruz kalan kız çocuklarından bazılarının intihar ettiği, bazılarının ise örgüt tarafından infaz edildiğini belirten terörist, yaşanan bu korkunç olaylara daha fazla dayanamayarak örgütten kaçtığını söyledi.

Söz konusu durumun terör örgütünden kopuşları artırdığı belirtilirken, yaşananların bölücü terör örgütünün Kandil'deki sözde elebaşlarının örgüt üzerindeki etkilerini azalttığı da ifade edildi.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 09:47
  1. PKK

YORUM YAZ

  • maraşlı ökkeşmaraşlı ökkeş1 sa önce
    Tühh sizin Allah cc bin belasını versin. bu haberden sonra bu pkk yı savunanın ... şerefsiz ...nkler , dağa çıkmanın bedelini sübyanları sunarak ödüyorlar.
  • hay bin gunduzhay bin gunduz1 sa önce
    hangi karaktersiz anne baba gönderir buçocukları, Allah hepsinin belasını versin vicdansız keferelerin...
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