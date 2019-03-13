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8’inci Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi Antalya’da başladı

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) ve Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliği ile, ‘8’inci Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi’ başladı.

13 Mart 2019 Çarşamba 10:48
8’inci Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi Antalya’da başladı

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) ve Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliği ile, ‘8’inci Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi’ başladı.


Kongreye; Tarım ve Orman Bakanlığı Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Daire Başkanı Dr. Bülent Sönmez, AÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Altunkaya, AÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Davut Karayel, Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Abdullah Ünlü ile çok sayıda akademisyen, özel sektör temsilcisi ve ziraat mühendisi katıldı.


“Üreticimizin girdi maliyeti düşecektir"


İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, ülke tarımının olmazsa olmazı olan doğru ve etkin gübrelemenin önemine değinerek "Topraklarımız organik madde içeriği bakımından fakirleşiyor. Bunun en başta gelen sebeplerinden birisi yanlış bitki besleme ve gübreleme uygulamasıdır. Üreticilerimiz toprak analizi yaptırmadan gübreleme yapıyor. Topraklarının hangi besin maddelerine ihtiyacı olduğunu bilmeksizin rastgele gübre atıyor. Bu da topraklarımızın haddinden fazla gübre almasıyla kirlenmesine, organik yapısının bozulmasına neden oluyor. Doğru ve etkin bir toprak ve bitki besleme için analize dayalı bir besleme yapılmalı. Böylece hem çevremi, toprağımız sağlıklı kalacak, hem de üreticimizin girdi maliyeti düşecektir" dedi.


Dört gün sürecek kongrede bitki besleme ve gübreleme konularında akademisyenler ve araştırmacılar tarafından yürütülen proje ve araştırma sonuçları katılımcılara sunulacak.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 10:48
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