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89 yaşındaki Arısoy 74 yıldır kulaç atıyor

Edirne'de Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde TYF tarafından düzenlenen Uluslararası Masterlar Kış Yüzme Şampiyonası'na katılan 89 yaşındaki Mehmet Bedrettin Arısoy, şampiyonanın ilgi odağı oldu- Arısoy:- "Her gün yüzüyorum, yüzmeye de devam edeceğim. Yüzmenin sınırı yoktur"

01 Şubat 2019 Cuma 17:24
89 yaşındaki Arısoy 74 yıldır kulaç atıyor

EDİRNE (AA) - Edirne'de Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Türkiye Yüzme Federasyonu (TYF) tarafından düzenlenen Uluslararası Masterlar Kış Yüzme Şampiyonası devam ediyor.

Olimpik yüzme havuzunda gerçekleştirilen organizasyona, Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Ukrayna, Bulgaristan, Yunanistan ve Hindistan'dan 247'si kadın 409 sporcu katılıyor.

Master yüzücüler arasında yer alan 89 yaşındaki Mehmet Bedrettin Arısoy, şampiyonanın en yaşlı sporcusu olarak ilgi odağı oldu.

Arısoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, yüzmeyi küçük yaşlarda Kartal sahilinde öğrendiğini söyledi.

Hayatı boyunca sporun içerisinde yer aldığını anlatan Arısoy, "Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde lisanslı futbolcuydum. 15 yaşında Beşiktaş'ta birinci lig takımıyla antrenmana çıkıyordum. Arkadaşım beni burada yüzme antrenmanlarına götürdü. 15 yaşında yüzmeye başladım. O gün bugündür yüzüyorum." dedi.


- "Dünya şampiyonasına katılacak"

Havuzda kendisini gören genç sporcuların şaşkınlık yaşadığını dile getiren Arısoy, şunları kaydetti:

"Her gün yüzüyorum, yüzmeye de devam edeceğim. Yüzmenin sınırı yoktur. Havuza gelmesi, gitmesi, soyunması, giyinmesi, jakuzisi derken günde 3 saatimi yüzmeye ayırıyorum. Hayatım boyunca birçok yarışmaya katıldım. Katılmaya da devam edeceğim ancak bu aralar nefes darlığım başladı biraz, birtakım rahatsızlıklar oluyor, kireçlenme falan onları hallederiz tabi. Kızım yüzüyor o da şampiyonaya katıldı.

Budapeşte'de düzenlenen Dünya Şampiyonasına katılmıştım. Orada 85-90 yaş kategorisinde dördüncülük ve beşincilik almıştım. Şimdi hedefim yaz aylarında Kore'de düzenlenmesi planlanan dünya şampiyonası. Yüzmek bana mutluluk veriyor. Gençlere de yüzmeyi tavsiye ediyorum. Tabi sadece yüzme değil gençler kendilerine uygun her sporu yapabilirler."

Derece elde ederek kürsüye çıkmayı amaçlayan Arısoy'un kızı Aşkın Arısoy da (50) şampiyonada yarışıyor.


- Seremoni gösterisinde Trakya havaları

Şampiyonanın açılış seremonisinde, bando eşliğinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından hakem ve master yüzücüler geçit töreni gerçekleştirdi.

Havuz başında Edirne Belediyesi Halk Oyunları topluluğunun sunduğu Trakya havalarından oluşan gösteri ilgi gördü. Hindistan'dan gelen sporcular dans edenleri cep telefonlarıyla görüntüledi.

Yarışmada çeşitli kategorilerde dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

TYF Masterlar Branş Başkanı Selçuk Demirel, masterların Türkiye ve dünyada güzel başarılar elde ettiğini söyledi. Şampiyonada çeşitli kategorilerde 7 Türkiye derecesinin kırıldığını aktaran Demirel, tüm sporculara başarılar diledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Sayın Selim Ak da olimpik havuzun ulusal ve uluslararası şampiyonalara ev sahipliği yapmaya devam edeceğini aktardı.







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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 17:24
  1. 89 yaşında yüzüyor
  2. Mehmet Bedrettin Arısoy
  3. Türkiye Yüzme Federasyonu

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