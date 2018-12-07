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89 farklı suçtan aranan şahıs yakalandı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde 89 farklı suçtan aranan ve 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan kişi, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı.

07 Aralık 2018 Cuma 01:18
89 farklı suçtan aranan şahıs yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda aralarında adam yaralama, dolandırıcılık ve yağma gibi 89 farklı suçtan aranması bulunan ve 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 38 yaşındaki S.K. yakalandı.

Yakalanarak gözaltına alınan S.K. emniyetteki işlemlerinin ardından Karasu Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Burada hakim karşısına çıkan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 01:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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