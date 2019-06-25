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87 yaşındaki 70 yıllık semerci ustasına kaymakamdan vefa

İzmir’in Tire İlçe Kaymakamı Hasan Tanrıseven, ilçenin tarihsel kimliğini ön plana çıkaran son ustalar ve yok olmama mücadelesi veren el sanatları ustalarına destek amaçlı ziyaret turlarını sürdürüyor.

25 Haziran 2019 Salı 11:27
87 yaşındaki 70 yıllık semerci ustasına kaymakamdan vefa

İzmir’in Tire İlçe Kaymakamı Hasan Tanrıseven, ilçenin tarihsel kimliğini ön plana çıkaran son ustalar ve yok olmama mücadelesi veren el sanatları ustalarına destek amaçlı ziyaret turlarını sürdürüyor. Tanrıseven, son olarak da 70 yıldır semercilik yapan bir ustayı ziyaret etti.


Geçtiğimiz gün yarım asırdır Tire’de kalaycılık mesleğini sürdüren Mehmet Dönmez’i ziyaret eden Tire İlçe Kaymakamı Hasan Tanrıseven, Tire’de mesleğinin son ustası 70 yılı aşkın süredir semercilik yapan Kamil Bezciooğlu’nu da ziyaret etti.


Ziyarette, teknolojinin hızla gelişmesi ve bununla birlikte hayvancılığında günden güne azalarak yok olmaya yüz tuttuğunu söyleyen Semerci ustası Kamil Bezcioğlu, “Bizim meslek teknolojiye yenildi; artık semer yapacağımız hayvan bulmak çok zorlaştı. Bende zaten mesleğimin son ustasıyım. Bu işi çocukluğumdan bu yana yapıyorum. Ömrüm vefa ettiği sürece mesleğime devam edeceğim. Ben bu meslekte moral buluyorum" dedi.


Tanrıseven’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Semerci Ustası Kamil Bezcioğlu, kaymakama teşekkür etti. Kamil Usta, 87 yaşında olduğunu ifade ederek, "70 yıldan fazladır bu mesleği yapıyorum. Kimler geldi kimler geçti; ama bütün yaşantım boyunca ilk kez bir kaymakam ziyaretime geldi. Çok memnun oldum" şeklinde konuştu.


Kaymakam Tanrıseven, Türkiye’nin birçok yöresinde tarihe karışan bazı mesleklerin hala Tire’de yaşatıldığını kaydetti. "Tire, her yönüyle tarih kokan bir kenttir" diyen Tanrıseven, Tire’nin binlerce yıllık tarihinde onlarca medeniyete ev sahipliği yaptığını söyledi.


Tanrıseven, sözlerini şöyle sürdürdü:


"Tire her dönemde; kültür, tarım ve ticaret kenti olmuştur. Birçok uygarlığa başkentlik yapmış olan bu kentin tarihi dokusunu koruyup, gelecek kuşaklara aktarmak birinci vazifemiz olmalıdır. Bu bakımdan Tire’de el sanatları her anlamda yaşatılmalı, korunmalı ve gelecek kuşaklara aktarılmalıdır. Bizler de Tire Kaymakamlığı olarak Halk Eğitim Merkezi ile birlikte bu yönde kurslarımıza devam ediyoruz. Bugün dile kolay tam 70 küsur yılını semercilik mesleğine adayan Kamil ustamızı ziyaret ettik. Onunla güzel bir sohbet yaptık. 87 yaşında ama maşallah işinin başında; azmiyle hepimize örnek oluyor. Ben kendisini tebrik ediyor, sağlık ve afiyet diliyorum."

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 11:27
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