87 yaşında öyle bir şey k yaptı i...
Kanada'da Sri Lanka asıllı 87 yaşındaki Varatha Shanmuganathan, York Üniversitesi'nde siyaset bilimi üzerine yüksek lisansını 2 Kasım'da tamamladı.
Kanada'da Sri Lanka asıllı 87 yaşındaki Varatha Shanmuganathan, York Üniversitesi'nde siyaset bilimi üzerine yüksek lisansını 2 Kasım'da tamamladı.
Yaşlı kadın, üniversitede yüksek lisans programını tamamlayan en yaşlı kişi unvanını kazandı.
Sri Lanka'nın Velanai köyünde doğan Shanmuganathan, lisansını Hindistan'daki Madras Üniversitesi'nde aldı.
Shanmuganathan bunun ardından Sri Lanka'ya dönüp Hindistan tarihi ve İngilizce dersi verdi.
Independent Türkçe'nin aktardığına göre, 1990'da İngilizce öğretmenliği yapmak için Birleşik Krallık'ın başkenti Londra'ya taşınan Shanmuganathan, 50'li yaşlarında Londra Üniversitesi'nde uygulamalı dilbilim alanında yüksek lisans yaptı.
Shanmuganathan, kızının da yaşadığı Kanada'ya 2004'te göçtü.
York Üniversitesi'nin 60 yaş üstü kişilere ücretsiz eğitim imkanı tanıdığını öğrenen Shanmuganathan, siyaset bilimi okuma hayalini gerçekleştirmek için 2019'da çalışmalara koyuldu. Yüksek lisansını 2 Kasım'da tamamlayan Shanmuganathan, yüksek lisans programını tamamlayan en yaşlı kişi unvanını kazandı.