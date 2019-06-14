86 ülkede öğrencilerin ‘Türkiye Bursları’ heyecanı

Dünyanın dört bir yanında öğrenciler Türkiye’de nitelikli yükseköğrenim görmek için sıraya girdi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın uluslararası öğrencilere Türkiye’de yüksek öğrenim fırsatı sunan "2019 Türkiye Bursları" için toplam 86 ülkede mülakatlar yapılıyor.

86 ülkede 100’den fazla noktada yaklaşık 10 bin öğrenci Türkiye’nin çeşitli şehirlerindeki üniversitelerde öğrenim görmek üzere yarışıyor. Akademisyenler ve YTB uzman personeli tarafından gerçekleştirilen mülakatlarda başarılı olan adaylara Türkiye’deki üniversitelerin kapıları açılacak.

147 bin aday başvurdu

Faaliyete geçtiği birinci yılda 90 ülkeden 35 bin başvuru alan Türkiye Bursları programına başvurular 2018 yılı itibarıyla (geçen yıl) 135 bini bulmuştu. 2019 yılında ise burslara rekor düzeyde başvuru gerçekleşti ve 167 ülkeden 147 bin başvuru alındı.

Yalnızca yabancı ülke vatandaşlarının yararlanabildiği Türkiye Burslarına her yıl belirli dönemde internet üzerinden başvuru yapılabiliyor. Sisteme gerekli belgeleri giren ve ilk değerlendirme aşamasını geçen öğrenciler, dünyada 100’den fazla noktada mülakatlara davet ediliyor.

Akademisyenler ve YTB uzman personeli tarafından yapılan mülakatlarda başarılı olan adaylar, burs almaya hak kazanıyor. Türkiye’ye gelen adaylar, ilk yıl aldıkları dil kursuyla Türkçe öğrendikten sonra yaptıkları tercihler doğrultusunda üniversitelere yerleştiriliyor.

Sağlık sigortası primleri de ödeniyor

Halihazırda, dünyanın dört bir yanından uluslararası öğrencilere açık olan "Türkiye Bursları"ndan yararlanan 160 ülkeden 17 bin 500 genç, Türkiye’nin çeşitli şehirlerindeki üniversitelerde öğrenim görüyor.

Lisans, yüksek lisans, doktora ve bilimsel araştırma yapanlara verilen Türkiye Burslarına, öğrencilerin barınma ve beslenme ihtiyaçları ile aylık cep harçlıkları da dahil. Burs alanların Türkiye’de kaldıkları süre boyunca sağlık sigortası primleri de ödeniyor. Öğrencilerin Türkiye’ye ilk geliş biletleri ile mezun olduktan sonra ülkelerine dönüş biletleri de YTB tarafından karşılanıyor.

Türkiye mezunları ailesi 150 bine ulaştı

Türkiye Bursları, kurulan mezun derneği aracılığıyla mezun olan öğrencilerle ilişkilerini sürdürüyor. Şu an 25 ülkede 30’un üzerinde mezun derneği bulunuyor. Türkiye mezunlarının sayısı, 1950’li yıllardan bu yana ülkemizde eğitim alan 160 ülkeden 150 bin kişilik büyük bir aileye ulaştı.