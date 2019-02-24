85’lik türkücü sesiyle koroya renk katıyor

Balıkesir’de 85 yaşındaki Doğan Eser, Türk sanat müziği korosuna sesiyle renk katıyor.

Burhaniye ilçesinde kurulan Türk sanat müziği korosunda değişik mesleklerden emekliler yer alırken, 85 yaşındaki emekli astsubay Doğan Eser de en yaşlı üye olarak dikkat çekiyor. Eser, konserlerde izleyicilerden de büyük alkış alıyor. 19 yıldır aynı koroda türkü söylediğini ve müziği çok sevdiğini dile getiren Doğan Eser, “Halk türküleriyle müziğe başladık. Fakat bunu hobi olarak yapıyorum. Şarkı söylemek yatıştırıyor, sakinleştiriyor. 19 senedir Burhaniye Körfez Gönül Dostları Türk Sanat Müziği Korosu’ndayım. Burhaniye’de bulunmaktan da, bu koroda olmaktan da mutluyum" dedi.