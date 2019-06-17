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85 yaşındaki Hatice Nine yazdığı bin 300 şiirin kitaplaştırılmasını istiyor

Marmaris’te yaşayan 85 yaşındaki Hatice Gürkan Ölmez,28 yılda çoğunluğu vatan sevgisi ve bayrakla ilgili olan bin 300 şiir kaleme aldı.

17 Haziran 2019 Pazartesi 14:45
85 yaşındaki Hatice Nine yazdığı bin 300 şiirin kitaplaştırılmasını istiyor

Marmaris’te yaşayan 85 yaşındaki Hatice Gürkan Ölmez,28 yılda çoğunluğu vatan sevgisi ve bayrakla ilgili olan bin 300 şiir kaleme aldı. Şiirlerinin kitap haline getirilmesi için yardım bekleyen Ölmez, “Dünyaya ve tarihe iz bırakmak istiyorum. Çok yazım var bunların kitaplaşmasını istiyorum. Kitap haline getirilmezse gözlerim açık gider.” dedi.


Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaşan 85 yaşındaki Hatice Gürkan Ölmez, torunun şiir yazmasını istemesiyle 1991 yılında şiir yazmaya başladı. Beldibi Mahallesi’nde yaşayan Ölmez 28 yıl boyunca bin 300 şiir yazdı. Çoğunluğu vatan ve bayrakla ilgili şiirler kaleme alan Ölmez, yazdığı şiirlerin birçoğunu da ezbere okuyor. Torunlarının çocuklarına sık sık şiirlerini okuyan Ölmez, yazdıkları şiirlerin kitap haline getirilmesi için yardım bekliyor. Şiirlerin yazılı olduğu defterlere gözü gibi bakan Ölmez şiirlerinin kitlelere ulaşmasını istiyor. Ölmeden önce şiir kitabı görmek isteyen Ölmez, “Kızım 6 yaşında okula girince, babaanne bana şiir yazıver dedi. O gün akşamüzeri, çocuklar eskiden siyah önlük giyiyorlardı, paydos olunca bir dağıldı çocuklar yoldan geçiyorlar. Hilal getir defterini aklıma bir şeyler geldi dedim. Koştu defteri aldı geldi. Beş kıtalı ‘Benim Güzel Öğretmenim’ şiirini yazdım. Yerli Malı ile ilgili de şiir yazdık. Öğretmen sormuş, kim yazdı bu şiiri diye. O da öğretmenin babaannem yazdı demiş. Öğretmen, babaanneni bana göster demiş ben hiç şiir yazan babaanne görmedim Hilal demiş. Gece gündüz şiir yazarım. Bin 300 tane şiirim var benim. Bunların hep kitap haline gelmesini istiyorum. Dünyaya ve tarihe iz bırakmak istiyorum. Çok yazım var bunların kitaplaşmasını istiyorum. Kitap haline getirilmezse gözlerim açık gider.” dedi.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 14:45
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