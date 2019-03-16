85 yaşındaki Azime Akbulut’un bayrak isteğine Belediye Başkanı duyarsız kalmadı

Kütahya’nın Emet ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki Azime Akbulut’un bayrak sevgisi takdirle karşılanıyor.

Yıllardır evinin önündeki ağaç direğe Türk bayrağı asan Azime Akbulut, bayrağı eskiyinceBelediye Başkanı Mustafa Koca’yı ziyaret edip yeni bayrak istedi.Başkan Mustafa Koca, bu isteğe duyarsız kalmadı.

Başkan Koca, Azime Akbulut’u evinde ziyaret ederek dev Türk bayrağını öperek kendisine teslim etti. Akbulut, bayrağı 3 kez öperek teslim aldı ve Belediye Başkanı Mustafa Koca’ya dua etti.

Azime Akbulut, ’’Bır süre önce aldığım Türk bayrağı eskidi. Ben bayrağı çok seviyorum. Belediye Başkanımdan yeni bayrak istedim. O da sağ olsun benim bu isteğimi yerine getirdi. Bu bayrağın altında yaşıyoruz. Biz bu bayrak olmasa yaşayamayız" dedi.

Ayrıca ileride Akbulut’un, evinin önüne 5 metrelik bayrak direği dikilip, bayrağın göndere çekileceği belirtildi.