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85 yaşındaki alzheimer hastası kadını, polis kurtardı!

Şanlıurfa`da gittiği hastaneden eve dönmeye çalışırken kaybolan ve 2 gün boyunca dışarıda kalarak açlıktan bitkin düşen alzheimer hastası 85 yaşındaki Suriyeli kadın, polis tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

28 Haziran 2018 Perşembe 12:32
85 yaşındaki alzheimer hastası kadını, polis kurtardı!

Edinilen bilgiye göre, hastaneye gittikten sonra evinin yolunu hatırlamayarak kaybolan ve 2 gün boyunca sokakta kalan 85 yaşındaki Suriye uyruklu alzheimer hastası Zahit Abbas isimli yaşlı kadın, açlıktan bitkin düşmüş halde polis tarafından bulundu.

Polisler açlıktan ve yorgunluktan bitkin düşen kadının karnını doyurdu. Lokantaya götürülen yaşlı kadına polis memurları kendi elleriyle yemek yedirdi.

Daha sonra yaşlı kadın ailesine teslim edildi.

Halid Abbas, annesini bulup kendilerine teslim eden polislere teşekkür etti. Başından geçenleri anlatan Zahit Abbas, “iki tane polis komşum, oğlum, kardeşim gibi sahip çıktı!.

Gün içinde sabah çıktım, öğleden sonra geldim. Kaybolduğumu bilemedim evim nerede. Yoldan geçenlere sordum, bana dediler ki polise haber ver evini bulsunlar” diye konuştu.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 12:32
  1. Alzheimer hastalığı
  2. polis
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