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Medya 85 milyon iyi görsün! Özde ateist sözde sosyalist BirGün’den Türkiye’ye ihanet
Medya

85 milyon iyi görsün! Özde ateist sözde sosyalist BirGün’den Türkiye’ye ihanet

Emperyalizm karşıtı sosyalist geçinen ateist BirGün paçavrası, yine Türkiye düşmanlığına soyundu. ABD ve Rusya bölgede istediği gibi silah satışı yaparken, BirGün Türkiye’nin SİHA satmasına utanmadan karşı çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-12-23 12:00:00 -
85 milyon iyi görsün! Özde ateist sözde sosyalist BirGün’den Türkiye’ye ihanet

 yeniakit.com.tr 

Sosyalist geçinip her fırsatta Türkiye’ye karşı ABD’nin yanında yer alan, yetmezmiş gibi kritik süreçlerde terör örgütlerini bile desteklemekten utanmayan BirGün paçavrası bu kez Türkiye’nin ürettiği İHA/SİHA’lar üzerinden kinini kustu.

Bu kez Yunanistan’ın sözcülüğüne soyunan BirGün, “Damadın SİHA satışı yeni krize kapı aralar” ifadesini kullandı.

Umut Serdaroğlu imzalı haberde şunlar yazıldı:

Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın ailesine ait Baykar'ın sorunlu bölgelere yaptığı İHA/SİHA satışları, yeni krizlere yol açıyor. Ukrayna, Azerbaycan ve Libya'nın ardından bu kez de gerilimin eksik olmadığı Balkan ülkelerine yapılan satışlar, Yunanistan ile Sırbistan'ın tepkisini çekti. Emekli diplomat Solakoğlu'na göre, sonuçları gözetilmeden yapılan bu tür satışlar, ileride sorun olarak Türkiye'nin karşısına çıkabilir.

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Yorumlar

Ersan ersan

Bu ülkede yaşayan böyle Ş.varken dışarıda düş Man aramayın.yediğiniz ekmek inşallah boğazınızda kalır.defolun gidin bu ülkeden uşaklık yaptınız ülkelerde yaşayın.Ş.ler.

Zülkarneyn

İHA ve SİHALAR damadın değil, bu devletin ve bu milletindir. Yunanistan’ın tepkisine önem verenler de bizden değildir. Selçuk Bayraktar da bizim için Cumhurbaşkanın damadı değil Türk Milletinin HAYIRLI BİR EVLADIDIR.
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