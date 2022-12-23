85 milyon iyi görsün! Özde ateist sözde sosyalist BirGün’den Türkiye’ye ihanet

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Sosyalist geçinip her fırsatta Türkiye’ye karşı ABD’nin yanında yer alan, yetmezmiş gibi kritik süreçlerde terör örgütlerini bile desteklemekten utanmayan BirGün paçavrası bu kez Türkiye’nin ürettiği İHA/SİHA’lar üzerinden kinini kustu.

Bu kez Yunanistan’ın sözcülüğüne soyunan BirGün, “Damadın SİHA satışı yeni krize kapı aralar” ifadesini kullandı.

Umut Serdaroğlu imzalı haberde şunlar yazıldı:

“Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın ailesine ait Baykar'ın sorunlu bölgelere yaptığı İHA/SİHA satışları, yeni krizlere yol açıyor. Ukrayna, Azerbaycan ve Libya'nın ardından bu kez de gerilimin eksik olmadığı Balkan ülkelerine yapılan satışlar, Yunanistan ile Sırbistan'ın tepkisini çekti. Emekli diplomat Solakoğlu'na göre, sonuçları gözetilmeden yapılan bu tür satışlar, ileride sorun olarak Türkiye'nin karşısına çıkabilir.”