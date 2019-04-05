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84 yıllık mühür 3. kuşağa geçti

Ağrı'nın Konuktepe köyünde babasının 40, ağabeyinin 22 yıllık muhtarlığının ardından kendisi de 22 yıldır muhtarlık yapan Muhammet Hanifi Aslan, 84 yıldır ailede bulunan mührü, muhtar seçilen oğlu Enis Aslan'a teslim etti- Eski Konuktepe Köyü Muhtarı Muhammet Hanifi Aslan:- "Ağabeyim babama karşı aday oldu ve babam kaybetti. Ben de oğluma karşı aday olsaydım kaybederdim, köylü bana oy vermezdi oğluma verirdi"- Konuktepe Köyü Muhtarı Enis Aslan:- "Dedemden başlayan muhtarlığın bana geçmesi çok güzel duygu. Hemen hemen bir asırdır muhtarlığı biz yürütüyoruz" - Köylülerden Kenan Aslan:- "Eski muhtara 'artık yeter biraz da gençler piyasaya çıksın' dedik. Enis de babası gibi çalışırsa devam eder, yoksa indirmesini de biliriz"

05 Nisan 2019 Cuma 11:12
84 yıllık mühür 3. kuşağa geçti

AĞRI (AA) - SITKI YILDIZ / ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'nın Konuktepe köyünde muhtar seçilen Enis Aslan, 1935 yılında dedesinin muhtar olmasıyla başlayan, amcası ve babasıyla devam eden 84 yıllık muhtarlık geleneğini sürdürecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Merkeze 10 kilometre uzaklıkta bulunan 18 hane, 290 nüfuslu Konuktepe köyünde yaşayan Aslan ailesinin muhtarlık serüveni, Ahmet Aslan'ın 1935 yılında muhtar seçilmesiyle başladı.

84 yıl önce 1935 yılında Ahmet Aslan ile görevi devralan aile, o tarihten bu yana muhtarlığı hiç kaybetmedi.

Ahmet Aslan'ın 40 yıllık görev süresinin ardından kendisine rakip olan oğlu Sıtkı Aslan'a karşı seçimi kaybetmesiyle ailede başlayan ikinci muhtarlık dönemi, Sıtkı Aslan'ın 22 yıl sonra vefat etmesi üzerine kardeşi Muhammet Hanifi Aslan'ın aday olup seçimi kazanmasıyla devam etti.

22 yıldır muhtarlık görevini sürdüren ve son yerel seçimde bir kez daha aday olmak isteyen Muhammet Hanifi Aslan, köylülerin "yaşın ilerledi, bırak artık oğlun aday olsun" ısrarı üzerine adaylıktan çekilerek muhtar adayı olan oğlu Enis Aslan'ı destekledi.

İlk kez bu seçimde başka aileden birinin aday olmasıyla bir rakiple yarışan Aslan ailesi, seçimlerde 68 seçmenden 38'inin oyuyla seçilen Enis Aslan ile muhtarlık geleneğini sürdürecek.

Muhtar seçilen Enis Aslan, babasının teslim ettiği muhtarlık mührünü alarak görevine başladı.

- "Ben de oğluma karşı aday olsaydım kaybederdim"

Muhammet Hanifi Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, muhtarlık yaptığı süreçte köyüne hizmet getirmek için elinden geldiğini yapmaya çalıştığını söyledi.

Aslan, "Babam ağabeyime karşı, annem ve kendisinin oyunu alarak seçimi kaybetti. Ağabeyim İzmir'de kalp krizi geçirip vefat edince 1997'den beri 22 yıl muhtarlık yaptım. Muhtarlığı bırakma niyetim yoktu. Köylüler bana, 'sen adaylıktan çekilmezsen bile biz oyumuzu oğluna vereceğiz' dediler. Ben de köylülerin ısrarıyla muhtar adayı olmayıp oğlumu destekledim. Ağabeyim babama karşı aday oldu ve babam kaybetti. Ben de oğluma karşı aday olsaydım kaybederdim, köylü bana oy vermezdi, oğluma verirdi. İnşallah oğlum dedesi, amcası ve benim gibi köyü yönetecek. Kendi menfaatine çalışmayacak." diye konuştu.

- "84 yıllık muhtarlık geleneği 89 yıla çıktı"

Oğlunun seçimi kazanıp muhtar olmasıyla muhtarlığın yine kendi ailelerinde kaldığını aktaran Aslan, böylelikle 84 yıllık muhtarlık geleneğini 89'a çıkardıklarını kaydetti.

Aile olarak muhtarlıkta 100. yıla doğru gittiklerini anlatan Aslan, "Tahmini olarak Ağrı'da en uzun süre muhtarlık bizde. Köylüler de bizi seviyor, biz de onları seviyoruz. Babam, ağabeyim, ben ve oğlum ile 4. kez muhtarlık bizde kalmış oluyor. Babamdan beri kalan mührü halen kullanıyoruz. Bizim köye başka bir mühür gelmemiş. Mühür elden ele dolaşıyor." ifadelerini kullandı.

Dedesinden bu yana devam eden muhtarlık koltuğuna oturan Enis Aslan ise yapmış olduğu hizmetlerden dolayı babasına teşekkür etti.

"Muhtarlık dedemden amcama, amcamdan babama ondan da bana geçti." diyen Aslan, şunları kaydetti:

"İnşallah daha iyi bir şekilde layığıyla görevimi yerine getireceğim. Seçimi 9 oy farkla kazandık. Bize oy veren vermeyen herkesten Allah razı olsun. Dedemden başlayan muhtarlığın bana geçmesi çok güzel duygu."

- "Eski muhtara 'artık yeter biraz da gençler piyasaya çıksın' dedik"

Köydeki vatandaşlardan Kenan Aslan da Enis Aslan ile ilkokul arkadaşı olduklarını, gençlerin de onu desteklediğini dile getirdi.

Köyde genç bir muhtar görmek istediklerini söyleyen Aslan, "Eski muhtara 'artık yeter biraz da gençler piyasaya çıksın' dedik. İnşallah Enis de görevini başarıyla devam ettirir. Köylü de onlardan memnun ki muhtarlık sürekli o ailede. Enis de babası gibi çalışırsa devam eder, yoksa indirmesini de biliriz." şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 11:12
  1. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri
  2. Ağrı
  3. Konuktepe köyü
  4. Konuktepe köyü muhtarı Enis Aslan

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