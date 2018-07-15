84 yıllık fabrika tarihe tanıklık ediyor

Tokat'ın Turhal ilçesinde, 1934 yılında dönemin Başbakanı İsmet İnönü tarafından açılan Turhal Şeker Fabrikası, içerisinde bulunan dev fabrika kazanları, haşlama tekneleri, difüzörler, türbinler ve fabrika içerisindeki araçları, üretim malzemeleriyle 84 yıllık tarihin izlerini gözler önüne seriyor.

Kayseri Şeker Fabrikası tarafından 8 Haziran'da satın alınan ve Cumhuriyet tarihine tanıklık eden fabrikada, İnönü'nün de kaldığı lojmanlar, bir dönem bakanlar kurulu toplantısının yapıldığı tarihi meclis binası, mobilyalar, plaklar, yarım asırlık otomobiller, vazolar, tablolar ile müzik aletleri, ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

Bu özellikleriyle çalışanları ve ziyaretçilerini tarih yolculuğuna çıkaran fabrika, aynı zamanda şeker üretimiyle de ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, 84 yıllık fabrikanın, şeker tarihi açısından çok önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Akay, Cumhuriyet tarihinin mimari ideallerini anlatan ilk endüstriyel yerleşimlerden biri olan Turhal Şeker Fabrikası'nın teknolojisini yenileyerek geleceğe taşıyacaklarını dile getirdi.

"OKUL VE REHBERLİK GÖREVİ ÜSTLENMİŞ BİR FABRİKADIR"

Fabrikanın, Türkiye'nin şeker üretim tarihine ışık tuttuğunu vurgulayan Akay, şunları kaydetti:

"Türkiye'de şeker fabrikaları 1926 yılından itibaren kurulmaya başladı. Alpullu, Uşak ve Eskişehir şeker fabrikalarından sonra dördüncü fabrika olarak 1934 yılında Turhal Şeker Fabrikası hizmete açıldı. Bu yönüyle bakıldığında, Turhal Şeker Fabrikası'nın, şeker sektörü, tarihi, şekerin gelişimi itibariyle yeri çok anlamlı ve çok değerli. Turhal Şeker Fabrikası bunu hakkıyla yerine getirmiş bir fabrika. Gerek buradaki üretim potansiyeli ve gücü gerekse insan kaynağı gücü itibarıyla Türkiye'de şeker sektörünün kalkınmasında önemli katkıları olmuş bir fabrikadır. Buradan yetişen yöneticiler, mühendisler ustabaşıları ve ustalar, Türkiye'deki diğer şeker fabrikaları kurulmaya başlandığında oralara giderek, şeker sektörünün gelişmesine önemli katkı sağlamışlardır. Bu yönüyle de Turhal Şeker Fabrikası aynı zamanda okul ve rehberlik görevi üstlenmiş bir fabrikadır."

"FABRİKAYI YENİLEYEREK GELECEĞE TAŞIYACAĞIZ"

Turhal Şeker Fabrikası'nı kuruluş yıllarında sergilenen yüksek tempolu çalışma performansına ulaştırmayı hedeflediklerini belirten Akay, şöyle devam etti:

"Tarihi misyonu yüksek olan böyle bir fabrikaya sahip olmanın bizim sorumluluğumuzu arttırdığı kanaatindeyim. Biz bu fabrikayı daha fazla geliştirerek ilk başlangıçtaki ruha göre çalıştırmak arzusundayız. Bütün ekibimiz buna motive olmuş durumda. Bu anlayış içerisinde yoğun bir çalışma ortaya koyuyoruz. İnşallah Turhal Şeker Fabrikası'nı bütün ekipmanlarını yenileyerek geleceğe taşıma düşüncesindeyiz. Şu anda bakım çalışmaları devam ediyor. Önümüzdeki yıldan itibaren yatırım, yenileme yatırımları gerçekleştirilecek. Bu sayede Turhal Şeker Fabrikası, geleceğe güçlenerek, emin adımlarla, kapasitesini de arttırarak devam edecek ve bu bölgeye daha fazla katkı sunacak. Bu bölgenin çalışanları, çiftçileri aynı zamanda bu bölgede yaşayan insanlar, buradan faydalanmaya devam edecek."