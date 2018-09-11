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Erdoğan bu raporu bekliyor

AK Parti Mart 2019'da yapılacak yerel seçim için hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda son altı ayda 84 binden fazla kişiye ulaşılarak yapılan 'Şehrim 2023' projesi hem başkan adayları hem de önemli projelerde klavuz olacak.

11 Eylül 2018 Salı 13:28
Erdoğan bu raporu bekliyor

Yerel seçimlere hazırlanan AK Parti, aday belirleme sürecinde bir taraftan illerde anket ve mülakatlar gerçekleştirirken; bir yandan da ev ev, sokak sokak gezerek halkın beklenti ve taleplerini öğreniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı tarafından mart ayında başlatılan ve 30 büyükşehrin röntgenini çeken “Şehrim 2023” projesi ile 6 ayda 84 binden fazla kişiye ulaşıldı. Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan tarafından yürütülen proje kapsamında otobüsle meydanları, sokakları ve caddeleri gezerek halkın beklenti, talep ve teklifleri dinlenirken; Mart 2019’daki yerel seçimler için de önemli bir veri tabanı olacak.  

ŞEHİRLER TARANDI

“Şehrim 2023” projesi ile şehirlerin kapsamlı bir taraması yapıldı. Şehirlerin ihtiyaçları, halkın beklentileri belirlendi. Sadece AK Parti belediyeleri değil, AK Partili olmayan belediyelerle ilgili de çalışmalar yapıldı. Şehre uzmanlar gönderilirken; şehir plancısı, çevre mühendisi, kentsel tasarımcı ve mimarlardan oluşan ekiplerle analizler gerçekleştirilerek şehirler tek tek masaya yatırıldı. 

 BAŞKAN'A SUNULACAK

Yeni Şafak'ın haberine göre, projeyi tamamlayan başkanlık, raporların hazırlanmasının ardından sonucu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacak. Çıkan sonuca göre şehirlerin ihtiyacına yönelik projeler belirlenecek; aday belirlenme sürecinde de bu proje dikkate alınacak. Özellikle aday olacak mevcut belediye başkanlarının önümüzdeki dönemde de devam edip etmemesi noktasında yaptıkları çalışmalar üzerinden değerlendirmeler yapılacak.

Hem diğer başkanlıkların hazırladığı anket çalışmaları ve saha araştırmaları hem de ''Şehrim 2023'' projesi sonucunda AK Parti, belediye başkan adaylarını belirleyecek. Proje, yerel seçim kampanyalarının belirlenmesinde kaynak oluştururken; yeni belediye başkanının şehre dair vizyonunu da ortaya koyacak. 

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 13:28
  1. AK PARTİ
  2. Recep tayyip erdoğan
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan

YORUM YAZ

  • yazıYORUMyazıYORUM18 dk önce
    Yanlış strateji! Çarşı pazar yangın yeri, dostlar alışverişte görsün kabilinden şu kadar denetim yaptık bu kadar ceza kesildi laflarıyla milletin alım gücü yükselmiyor. Fiyatlardaki fahiş artışların sorumlusu Doalrı yükselten lobiciler, stokçular, fırsatçılar falanlar filanlar ama kesinklikle hükümet değil!!! Bu söylemle işiniz çok zor
  • maraşlımaraşlı27 dk önce
    Bırak başkan bu işleri ... bu arada idam ne oldu sayın başkan , seni bakan yaptık. bu saatten sonra memleket için hayati meseleleri fetöye idam ,aile , eğitim bunlarla uğraşın artık. ..
  • aliali33 dk önce
    Neye yarar ki. Parti İçerisindeki çete ve şehrin ağa babaları yine işbirliği yapıp kendilerine rant sağlayacak garibanada süt yoğurtla kandıracak adamları getirecekler.
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