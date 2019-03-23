ARTVİN (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hangi partiden olursa olsun, hangi görüşten olursa olsun, hangi kimlikten ve inançtan olursa olsun 82 milyon vatandaşı başımın üstünde taşırım." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisince Artvin'de düzenlenen mitingde, milliyetçiliğin vatanseverlik, bayrağını sevmek, 82 milyonu kucaklamak, Türkiye'ye sonuna kadar sahip çıkmak, üretmek, alın teri dökmek, güçlü bir ekonomiye sahip olmak için her türlü özveride bulunmak olduğunu söyledi.

Milliyetçiliğin hiç kimsenin kimliğini, inancını ve yaşam tarzını siyasete malzeme etmemek olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Milliyetçilik, 'yaşasın Mustafa Kemal ve arkadaşları.' demektir. Milliyetçilik, Çanakkale, Anafartalar demektir, milliyetçilik budur. Milliyetçilik, Milli Kurtuluş Savaşı'na sahip çıkmak demektir. Milliyetçilik Kuvayımilliyeci olmak demektir. Milliyetçilik, kendi toprağından Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırıp Türkiye'ye gelmek demek değildir, kendi toprağından kaçmak milliyetçilik demek değildir. Onun arkasında durmak da milliyetçilik demek değildir." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Tank Palet Fabrikası'nın dünyada aynı alanda üretim yapan 5 büyük fabrikadan biri olduğunu dile getirdi. Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Fabrikanın değeri 20 milyar dolar ve bunun işletme hakkının yarısı 25 yıllığına Katar ordusuna verildi. Şimdi ülkücü, kendisine 'ben milliyetçiyim' diyen kardeşlerime sesleniyorum, dünyada bana bir örnek gösterin, ister Rusya, ister Amerika, ister Japonya, ister Güney Amerika, ister Venezuela... Nereyi, hangi devleti düşünüyorsanız. Dünyada kendi silah fabrikasını yabancı bir orduya satan devlet gösterin. Kendi silah fabrikasını yabancı bir orduya peşkeş çeken devlet gösterin. Yok böyle bir örnek. Tank Palet Fabrikası'nı 25 yıllığına Katar ordusuna peşkeş çeken bir zihniyete sahip olanlara milliyetçi denir mi? Katar ordusuna Tank Palet Fabrikası'nı satanların arkasında duranlara, onların sözcülüğünü yapanlara milliyetçi ya da ülkücü denir mi? Milliyetçilik önemlidir, milliyetçilik bayrağını, vatanını, insanını sevmektir. Bir silah fabrikasının yabancı bir orduya teslim edilmesi, ülkenin namusunu teslim etmek demektir."

"O fabrikada çalışan işçilerin tamamı dilekçe verdiler, 'bizim başka bir fabrikaya tayinimizi çıkarın.' dediler. 'Bu fabrikada çalışmak istemiyoruz.' Niçin?" diyen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Dediler ki 'Bu silahların üretimiyle ilgili bütün sırlar devlet sırrıdır, o devlet sırrını Katar ordusuna verecekler, biz devlet sırlarının yabancı bir orduya verildiği bir fabrikada çalışmak istemiyoruz ve bu suça ortak olmak istemiyoruz.' O işçileri alkışlamayacak mıyız? O işçilere 'helal olsun' demeyecek miyiz? O işçilerin alnından öpmeyecek miyiz? Geldiğimiz noktaya bakın, fabrika bizim, çalışan işçiler bizim, Katar ordusu tank yapacak, tankı bize satacak yahu zaten fabrika bizim, zaten çalışıyor. Silah fabrikası bizim, tank yapacağız biz, bize satacaklar ya akıl var, mantık var. Ben bunu söyledim, Erdoğan dedi ki 'Kılıçdaroğlu doğuları söylemiyor.' ama bu kardeşiniz her yerde, her ortamda doğruları söyledi, söylemeye de devam edecek."

- "O silah fabrikasını bir uçak uğruna verdin sen"

Kılıçdaroğlu, 20 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete'de 481 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararlarının yer aldığını belirterek, "Ne diyor, 'mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Milli Savunma Bakanlığına tahsisli, Sakarya ili Arifiye ilçesi işte sayıyor... 1 milyon 804 bin 131 metrekarelik arazi üzerine kurulu bu fabrikanın özelleştirme kapsam ve programına alınmasına, işletme hakkının 25 yıl süreyle belirlenmesine, özelleştirme işlemlerinin 31.12.2019 tarihe kadar tamamlanmasına karar verilmiştir. Kimin imzası var? 19 Aralık 2018 Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı. Şimdi ben soruyorum, kim yalan söylüyor? Bir insan kendi imzasını inkar eder mi? İmzayı atmışsın. Nerede? Resmi Gazete'de. Hani gizli kapaklı olsa derim ki görülmedi, vesaire, falan filan. Kime veriyorsun? Katar ordusuna veriyorsun. Niye veriyorsun kardeşim, hangi gerekçeyle veriyorsun?" diye konuştu.

Kendisi sorularında ısrar edince, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Bu fabrikanın modernizasyonu için 50 milyon dolar paraya ihtiyaç var, 50 milyon dolar bulamadığımız için Katar ordusuna verdik." dediğini ileri süren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Söyledim Ankara'da, şimdi Artvin'de söylüyorum, Sayın Erdoğan, Katar ordusuyla yaptığın sözleşmeyi iptal et, bir hafta içinde bu kardeşin 50 milyon doları bulmazsa siyaseti bırakacağım. 50 milyon dolar nedir ya? İstanbul'daki 50 tane villanın parası. Sen Suriyelilere 35 milyar dolar bulursun, Katar ordusuna verirsin bu fabrikayı, '50 milyon dolar param yok.' Ya senin 9 tane mi 10 tane uçağı var, en küçük uçağı satsa 150 milyon dolar. Sat uçağı, 8'ine bin, ne olacak? '50 milyon doları bulamadığım için verdim.' diyor. Niye verdiğini ben biliyorum. 'Katar Emiri'nden bedava uçak aldım.' dedi, aslında bedava değil, o silah fabrikasını bir uçak uğruna verdin sen, ben bunu bilmiyor muyum?"

- "Bay Kemal olmak kolay mı?"

Kılıçdaroğlu, kendisi bunları söyleyince, Erdoğan'ın kızdığını ve "Bay Kemal konuşuyor" dediğini belirterek, "Bay Kemal konuşur, Bay Kemal olmak kolay mı? Bay Kemal olmak için önce namuslu adam olacaksın, Bay Kemal olmak için milletini, vatanını, bayrağını seveceksin. Bay Kemal olmak için Trump telefon etti diye papazı bırakmayacaksın hemen. Bay Kemal olmak için bedelli askerlik yaptırmayacaksın oğluna. Bay Kemal olmak için kul hakkı yemeyeceksin. Bay Kemal olmak için haram yemeyeceksin. Bay Kemal olmak için harcadığın her kuruşun hesabını vereceksin." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, "O sanıyor ki 'ben bunu söyleyince Kılıçdaroğlu üzülecek', asla üzülmem, hiçbir şekilde çünkü ben hangi partiden olursa olsun, hangi görüşten olursa olsun, hangi kimlikten ve inançtan olursa olsun 82 milyon vatandaşı başımın üstünde taşırım. Ben asla ayrımcılık yapmam, benim kitabımda ayrımcılık yoktur, bunlara izin vermem." diye konuştu.

- "Güçlüyüz çünkü haklıyız"

Partisinin Artvin Belediye Başkan adayı Demirhan Elçin'i yanına davet eden Kılıçdaroğlu, vatandaşlardan destek istedi.

Kılıçdaroğlu, bir önceki seçimde Artvin Belediye Başkanlığını kaybettikleri için üzüldüğünü ve bunu gazeteciler aracılığıyla kamuoyuyla paylaştığını söyledi.

Artvin'in ve Artvinlilerin özelliklerini sıralayan Kılıçdaroğlu, bu seçimde başkanlığı kazanarak, bir önceki seçimde yaşadıkları üzüntüyü sevince dönüştürmeyi arzuladıklarını ifade etti.

Kılıçdaroğlu, belediye çalışanlarına asgari ücret olarak 2 bin 20 lira değil, 2 bin 200 lira verileceğini, asgari ücrette 1 Ocak'tan nisana kadar olan farkların da belli bir zaman dilimi içinde ödeneceğini dile getirdi.

Görüşü ne olursa olsun hiçbir işçinin işine son verilmeyeceğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, Artvin'i huzurun başkenti yapacaklarını belirtti.

Kılıçdaroğlu, seçim sürecine ilişkin şunları ifade etti:

"Seçim yapıyoruz, sanki savaşa gidiyoruz. Nedir bu? Seçim? Her türlü iftirayı yapıyorlar. Ya insanda biraz insaf olur, insanda biraz ahlak olur. Nedir Allah aşkına bu iftira? PKK saldırısına uğrayan benim, suçlanan benim. Anlamak mümkün değil ya sana mı saldırdı, kucak kucağaydın sen düne kadar ben bunu bilmiyor muyum? Kalkıyor bana saldırıyor. Biz güçlüyüz, çünkü biz haklıyız. Biz inançlıyız, çünkü biz haklıyız. Biz insanımızı severiz, çünkü biz haklıyız. Biz ayrımcılık yapmayız, çünkü bizim kitabımızda yok. Biz komşusu açken tok yatan insanlardan değiliz. Biz herkesin karnının doymasını isteriz ve belediye başkanımızın da bu felsefeyle hareket etmesini isteriz."

Vatandaşlara güvendiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle dedi:

"Sizler için sonuna kadar mücadele edeceğim. Hiç kimse bizi yıldıramaz. Tehdit ediyorlar, istedikleri kadar tehdit etsinler. Yıldıracaklarını, susturacaklarını sanıyorlar, ne yılarız ne de onların dediği gibi korkarız biz Kuvayımilliye ruhunu taşıyan insanlarız. Biz Kuvayımilliyeciyiz, yedi düvelin önünde boyun eğmedik, hiç kimseye de boğun eğmeyiz."

(Bitti)