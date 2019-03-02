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"82 milyon insanın kardeşliği en kıymetli hazinesidir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Biz insanımızı asla ayırmadık. 82 milyon insanın tamamının kardeşliği en kıymetli hazinesidir" dedi.

02 Mart 2019 Cumartesi 15:09
"82 milyon insanın kardeşliği en kıymetli hazinesidir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, insanları asla ayırmadıklarını belirterek, "82 milyon insanın tamamının kardeşliği en kıymetli hazinesidir. Etnik ayrım yok, felsefi düşünce ayrımı yok. Biz birlikte Türkiye'yiz." dedi.

Yazıcı, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, asıl olanın vatan, gerisinin teferruat olduğunu söyledi.

Vatan toprağının zerresini şu veya bu isimle, hele hele Doğu, Güneydoğu'yu "Kürdistan" diyerek alçaklık yapmak suretiyle nitelendirmek isteyenlere asla müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Yazıcı, "Vatan hepimizin üzerinde, titreriz. Bayrak hepimizin üzerinde, titreriz. Tek milletiz, tek devletimiz var." diye konuştu.

Rabia işareti yapan Yazıcı, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu işaret önemli. Bu değer 82 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşınındır. Bunu asla tartıştırmayız. Projeleri yarıştırırız. Türkiye'yi 70 sente muhtaç bir durumdan aldık, bugüne getirdik. 70 sente muhtaç bir ülke, fert başına milli geliri 3 bin dolar olan bir ülke. Dış ticareti 236 milyar dolar olan bir ülke. IMF'ye 23,5 milyar dolar borcu olan bir Türkiye. Diğer fotoğraf, 860 milyar dolar milli geliri olan bir ülke. Fert başına milli geliri 11 bin dolar düzeyinde olan bir Türkiye. IMF'ye borcunu ödemiş, sıfırlamış bir Türkiye. Bu iki fotoğrafın sahibi var. Biri eski Türkiye'yi temsil ediyor, birisi de Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki AK kadroların Türkiye'sini, sizin Türkiye'nizi temsil ediyor."

Yazıcı, vatandaşlardan 31 Mart'ta "kaşı gözü var, armudun sapı, üzümün bilmem nesi var" demeden mutlaka sandığa gitmelerini isteyerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de hamle yapan, vizyonu olan Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki kadrolara destek vermeye kararlı mısınız? Rize'ye bu yakışır. Gece gündüz demeden durmak yok. Rize'yi bu seçimde mutlaka birinci yapacağız. Değişimi dönüşümü nasıl gürültüsüz patırtısız yapıyoruz. Belediye Başkanımız Reşat Kasap hizmeti bitiriyor. Onun yerine gelecek kardeşimiz bayrağı devralacak ama hepimiz arkasında olacağız çünkü memleket işi, gönül işidir. Gönül belediyeciliği önemlidir. Biz insanımızı asla ayırmadık. 82 milyon insanın tamamının kardeşliği en kıymetli hazinesidir. Etnik ayrım yok, felsefi düşünce ayrımı yok. Biz birlikte Türkiye'yiz."

 

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 15:09
  1. AK PartiGenel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı
  2. AK Parti Rize mitingi
  3. Rİze

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