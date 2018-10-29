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81 milyona müjde! Vatandaşın yüzünü güldürecek

Cumhurbaşkanlığı 2019 Programı'nda 7'den 70'e toplumun tüm kesimleri için müjdeler yer alıyor. Emekliler enflasyona karşı korunacak. Her işçi kıdem tazminatı alacak. Dar gelirli eve-kreşe ulaşacak. Öğretmenlere teşvik verilecek. İstihdam 439 bin kişi artacak. Memura ödül-esnek çalışma gelecek.

29 Ekim 2018 Pazartesi 07:40
81 milyona müjde! Vatandaşın yüzünü güldürecek

Cumhurbaşkanlığı'ndan 81 milyon vatandaşa yeni yıl müjdesi geldi. 7'den 70'e tüm kesimlerin günlük hayatına, cüzdanına yansıyacak, refah düzeyini artıracak reform paketi, 2019'da yaşama geçiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Cumhurbaşkanlığı 2019 Programı'ndaki önemli düzenlemelerden bazıları şöyle:

Kreş desteği: Geliri düşük ailelerin kreş ve gündüz bakımevi hizmetlerinden yararlanması sağlanacak.

Memura ödül sistemi: Kamuda etkili bir insan kaynakları planlaması yapabilmek için esnek çalışma modelleri geliştirilecek. Yetenek ölçümü, tekrar yerleştirme ve norm kadro çalışmaları yürütülecek. İnsan kaynağının ödül ve performans sistemleri vasıtasıyla etkin yönetimi sağlanacak.

Emekliye koruma: SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları Ocak ve Temmuz'da önceki 6 aylık enflasyon dikkate alınarak artırılacak. Memur ve memur emeklisi maaşları Ocak'ta yüzde 4, Temmuz'da yüzde 5 artırılacak. Ayrıca geçmiş 6 aylık dönemlerde oluşacak enflasyon farkları ilave edilecek.

Dar gelirliye ev: Dar gelirliler, engelliler, yaşlılar, kadınlar gibi dezavantajlı grupların barınma ihtiyacının karşılanması için rapor hazırlanacak.

Kıdem tazminatında reform: Sosyal tarafların mutabakatıyla bireysel hesaba dayalı kıdem tazminatı reformu yapılacak. Kıdem tazminatı alamayan tek bir çalışan kalmayacak. Bir gün çalışanın da kıdem alması sağlanacak.

İstihdam artacak: İstihdam 439 bin kişi artacak.

Okul yemeği: İlkokulda okul yemeği programı başlatılacak.

Öğretmene teşvik geliyor: Öğretmenlik mesleği cazip hale getirilecek. Elverişsiz koşullarda görev yapan öğretmenler için teşvik mekanizması kurulacak.

Kur oyunlarına karşı sıkı tedbir

2019 Programı'na büyümede 'adaletli paylaşım', enflasyonla mücadelede eş güdüm, kur oyunlarına karşı alınacak tedbirler damgasını vurdu.

Döviz kurlarında sağlıksız fiyat oluşumlarının gözlenmesi, aşırı oynaklık durumunda döviz satım ihaleleri yapılabilecek. Spekülatif davranışlar gözlenirse piyasaya doğrudan müdahale edilebilecek.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 07:40
  1. Cumhurbaşkanlığı
  2. ekonomi

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