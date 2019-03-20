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"81 milyon daha dik duracağız"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan:- "Yeni Zelanda'daki hain saldırıyı gerçekleştiren alçak sadece 'Türkiye ve Erdoğan' diyor. Çünkü İslam dünyasının kalbinin Türkiye'de attığını biliyor. Türkiye ayağa kalkarsa, dünyanın kaderinin değiştiğini biliyor"- "81 milyon daha dik duracağız"

20 Mart 2019 Çarşamba 17:20
"81 milyon daha dik duracağız"

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Yeni Zelanda'daki hain saldırıyı gerçekleştiren alçak sadece 'Türkiye ve Erdoğan' diyor. Çünkü İslam dünyasının kalbinin Türkiye'de attığını biliyor. Türkiye ayağa kalkarsa dünyanın kaderinin değiştiğini biliyor." dedi.

Turan, Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde düzenlenen Engelli Bakım Merkezi temel atma töreni ve Umurbey Kadınlar Kahvesi'nin açılışına katıldı.

Burada bir konuşma yapan Bülent Turan, cuma namazı sırasında Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı düzenlendiğini ve 50 Müslüman'ın şehit olduğunu anımsattı.

Yeni Zelandalıların 1915'te Çanakkale'de bulunduğunu ancak buraya sömürge olarak geldiklerini anlatan Turan, "Yeni Zelandalılar, 18 Mart'ın olduğu o savaş ortamında buraya geldiler. Bilmeden sömürge olarak geldiler. Bizimle savaştılar ama savaş bitti. Gazi Mustafa Kemal dedi ki 'Evlatlarınız evlatlarımızdır. Bize emanettir. Savaş bitti. Barış zamanı'... Biz her gelen Yeni Zelandalı'yı baş tacı yaptık. Yapmaya devam edeceğiz. Dedelerini anmaya geldiler. En iyi imkanları vermeye çalıştık. Yine yapacağız." diye konuştu.

Geçen hafta Yeni Zelanda'daki alçak saldırıyı gerçekleştiren hainin sadece "Türkiye ve Erdoğan" dediğini, saldırganın hayatını kaybedenler arasında Türk olmamasına rağmen, bu cümleyi kurduğunu aktaran Bülent Turan, şöyle konuştu:

"Yeni Zelanda'daki hain saldırıyı gerçekleştiren alçak sadece 'Türkiye ve Erdoğan' diyor. Çünkü İslam dünyasının kalbinin Türkiye'de attığını biliyor. Türkiye ayağa kalkarsa, dünyanın kaderinin değiştiğini biliyor. Biliyor ki Bosna'dan Kafkaslara, Orta Doğu'ya kadar her alanda Türkiye'nin hatırası var. Bu nedenle Arabistan, Mısır, orası, burası demedi. 'Türkiye düşmanımız' dedi. O yüzden bir beka meselesi derken, Türkiye'nin birliği, beraberliği derken bizim ufak hesaplara, ufak polemiklere muhatap etmeyin derken, bunu demeye çalışıyoruz. Adam Türk diyor, Türkiye diyor ve Erdoğan diyor. Ölenler arasında Türk olmamasına rağmen bunu söylüyor. Biz de 81 milyon daha dik duracağız. Daha onurlu, daha güçlü bir hayatı hep beraber yaşayacağız."

Turan'ın konuşmasını tamamlamasının ardından, açılışa geçildi.

Törene, Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AK Parti Umurbey Belediye Başkan Adayı Nail Pekşen, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 17:20
  1. Bülent Turan
  2. Çanakkale

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