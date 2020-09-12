81 ile yeni koronavirüs genelgesi! HES kodu olmadan bilet kesilemeyecek

Türkiye'de yeniden artışa geçen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları sonrası yeni önlemler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda da İçişleri Bakanlığınca yeni bir genelge yayımlandı.

İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 81 il valiliğine yeni bir genelge gönderdi.

Hiçbir şekilde satış yapılmayacak

Şehirlerarası seyahat konusuna ilişkin gönderilen genelge ile birlikte, seyahat firmaları yolculara HES kodu olmadan bilet satışı yapamayacak.

Valiliklere gönderilen yeni genelge ile birlikte getirilen yasak kapsamında HES kodu olmayan yolculara internet, telefon veya yüz yüze bilet satışı kesinlikle yapılmayacak.

Trafikten men edilecekler

Öte yandan Bakanlığın gönderdiği genelge kapsamında HES kodu olmaksızın yolcu kabul eden araçlar, 10 gün süreyle seferden men edilecek.

HES kodu nasıl alınır?

Şehirlerarası yolculuklarda daha önceden de kullanılan, şimdi de otobüs firmalarına zorunlu hale getirilen HES kodu, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden, SMS yoluyla ve e-devlet üzerinden alınmaktadır.

-"Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması üzerinden HES kodu alma

Otobüs firmalarına zorunlu hale getirilen HES kodu, "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması üzerinden "HES kodu işlemleri" bölümüne girilerek, "HES kodu oluştur" butonuna tıklandıktan sonra kodun kullanım süresi seçilerek alınmaktadır.

-SMS yolu ile HES kodu alma

Kısa mesaj ile HES kodu almak için, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılarak ve 2023'e SMS (kısa mesaj) olarak atılarak alınabilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta ise, paylaşım süresinin belirtilmemesi halinde kodun süresi 1 yıl ile sınırlandırılacaktır. (Kısa mesaj örneği: HES 1234567890 1234 15. Bu şekilde mesaj atıldığında kod 15 gün geçerli olacak.)

-E-devlet üzerinden HES kodu alma

HES kodu edinmenin diğer bir yolu ise e-devlet portalını kullanmaktır. E-devlet portalı üzerinden Sağlık Bakanlığının "HES Kodu Üretme ve Listeleme" hizmetine tıklandıktan sonra HES kodu alınabilmektedir.