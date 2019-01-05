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‘81’in üzerinde millet bahçesi inşa edeceğiz’

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteği doğrultusunda önümüzdeki süreçte 81’den daha fazla millet bahçesi inşa edeceklerini açıkladı.

05 Ocak 2019 Cumartesi 10:45
‘81’in üzerinde millet bahçesi inşa edeceğiz’

 Ankara 

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın şu andaki gündeminde 52 millet bahçesi var ama Cumhurbaşkanımız 81 ile en az 1 millet bahçesi yapılmasını istediğinden dolayı önümüzdeki süreçte 81’den daha fazla millet bahçesi inşa edeceğiz” dedi.

TOKİ’nin projelerine de değinen Bulut, “En önemli misyonumuz, dar gelirli vatandaşları konut sahibi yapmak. Bu anlamda Türkiye genelinde 837 bin konut ürettik. Bunların yüzde 85’i sosyal konut niteliğinde” diye konuştu.

Sosyal konut sayısı artacak

Son zamanlarda bu oranı yüzde 95’e çıkarmanın sevincini yaşadıklarını vurgulayan Bulut, “Bakanımız ve Cumhurbaşkanımıza rakamları zikrettiğimizde, bu rakamların yeterli olmadığından bahsediliyor. Cumhurbaşkanımızın bu konuda ‘TOKİ bu oranı yüzde 100’e çıkarma talimatı var. Bizim de tek hedefimiz yüzde 100 sosyal konut üretebilecek duruma gelmek. İnşallah önümüzdeki süreçte de bunları başaracağız” şeklinde konuştu.

Bulut, TOKİ’nin bugüne kadar 23 bin 80 derslikli bin 77 okulu tamamladığını, 40 bin 120 yatak kapasiteli 266 hastane, 72 bin öğrenci kapasiteli 189 yurt, 931 ticaret merkezi, 206 kamu hizmet binası, 19 stadyum, yaşam merkezi, huzurevi ve halk eğitim merkezi olmak üzere toplamda 14 bin 541 sosyal donatı inşa ettiklerini söyledi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 10:45
  1. Ankara
  2. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut
  3. TOKİ

YORUM YAZ

  • corumlucorumlu2 sa önce
    Millet bahçesi yerine öncelikli insanlara iş aş sağlayacak üretim yerleri fabrikalar kursanız daha iyi olur. Bu bahçeler daha sonrada kurulur. Önce ekonomik gelişme insanların refah seviyesini yükseltme daha sonra zevk sefa

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