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81 ilden 81 değişik bayrak sergilendi

Düzce Namık Kemal İlkokulu tarafından ’’81 İlden 81 bayrak’’ projesi kapsamında düzenlenen sergide 81 ilden gelen ve farklı materyal kullanılarak yapılan Türk Bayrağı Tabloları sergilendi.

26 Mart 2019 Salı 14:36
81 ilden 81 değişik bayrak sergilendi

Düzce Namık Kemal İlkokulu tarafından ’’81 İlden 81 bayrak’’ projesi kapsamında düzenlenen sergide 81 ilden gelen ve farklı materyal kullanılarak yapılan Türk Bayrağı Tabloları sergilendi.


Düzce’de Namık Kemal İlkokulu tarafından 81 ilden 81 Bayrak projesi kapsamında Türk Bayrağı sergisi düzenlendi. Sergide 81 ilden gelen ve o ilde ön plana çıkan ürünlerde yapılan bayraklar büyük ilgi gördü.


Rize’den gelen bayrak taze çay yaprakları, Erzurum’dan gelen bayrak kadayıftan, Kayseri’den gelen bayrağın mantı ile yapıldığı görüldü. Oldukça ilgi çeken sergiyi gezen vatandaşlar öncelikle kendi memleketlerinden gelen bayrakları aradılar ve incelediler.



Namık Kemal İlkokulu Müdürü Ali Kemal Ardıç, proje kapsamında Türkiye’nin 81 ilinden gelen bayrakları sergilemeye başladıklarını belirterek “Türkiye’nin 81 ilinden gelen bayraklar o illere özgü malzemelerle yapılarak bize gönderildi ve burada sergiliyoruz. Bizde sonrada Sakarya, Yozgat Erzurum, Kayseri gibi illerde sırayla sergilenmeye devam edecek. Her ziyaretçi kendi ilinden gelen bayrağı arıyor. Çok değişik çalışmalar var. Örneğin Erzurum’un kadayıf çalışması olsun, Ordu’nun fındığı, Kilis’in zeytin çekirdeği gibi çalışmalar var. Çok dikkat çekiyor. Güzel tepkiler aldık. Sergimiz iki gün boyunca açık olacak. Herkesi bekliyoruz” dedi.


Düzce Kent merkezinde bulunan alışveriş merkezinde açılan sergi 2 gün boyunca gezilebilecek. Ayrıca sergiyi gezenlere de Türk Bayrağı rozeti hediye ediliyor.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 14:36
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