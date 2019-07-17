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81 İlde Valiler Başkanlığında Eş Zamanlı “Trafik Değerlendirme” toplantısı yapıldı

İçişleri Bakanlığı koordinesinde 81 ilde, valiler başkanlığında “Trafik Değerlendirme" toplantısı yapıldı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:47
81 İlde Valiler Başkanlığında Eş Zamanlı “Trafik Değerlendirme” toplantısı yapıldı

İçişleri Bakanlığı koordinesinde 81 ilde, valiler başkanlığında “Trafik Değerlendirme" toplantısı yapıldı.Toplantılarda, yılın ilk altı ayında ölümlü trafik kazalarındaki yüzde 31’lik azalış, trafik kazalarına bağlı can kayıplarında yüzde 35,2’lik olumlu düşüşle sonuçlanan tedbirlerin iyileştirilmesi ve önümüzdeki dönemde trafikte alınacak ilave yeni tedbirler planlandı.


İçişleri Bakanlığı Koordinesinde 81 il valiliğinde eş zamanlı “Trafik Değerlendirme”toplantısı yapıldı. Valiler başkanlığında yapılan toplantılara,il jandarma komutanları, il emniyet müdürleri, trafikten sorumlu birim amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantılarda araç sayısının artmasına rağmen karayollarında alınan trafik tedbirleri sayesinde yılın ilk altı ayında ölümlü trafik kazalarındaki yüzde 31’lik azalış, trafik kazalarına bağlı can kayıplarında yüzde 35,2’lik olumlu düşüşle sonuçlanan tedbirlerin iyileştirilmesi ve önümüzdeki dönemde trafikte alınacak ilave yeni tedbirler planlandı.


Toplantılarda,yaya öncelikli trafikuygulaması, emniyet kemeri kullanımı, seyir halinde cep telefonu kullanımı, makas, drift, motosiklet sürücülerinde kask kullanımı ve usulsüz çakar lamba kullanımı konusunda gelinen son nokta ile trafik konusunda vatandaşları bilinçlendirme ve bilgilendirme için hayata geçirilen yaşam tünellerinin 60 ilde yaygınlaştırılmasıkonuları görüşüldü.


Toplantılarda ayrıca hız ihlali, yandan ve arkadan çarpma, ışık ihlali sonucu meydana gelen kazalar gibi kaza türlerinin analizi yapılırken, her il için kaza önleme planlarının güncellenmesi ve bu planların eksiksiz uygulanması istendi.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:47
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