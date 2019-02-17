81 ilde eş zamanlı uygulamada 3 bin 673 kişi gözaltına alındı

81 ilde 58 bin 528 personel ve 235 dedektör köpeğin katılımıyla eş zamanlı düzenlenen "Türkiye Güven Huzur" uygulamasında adam öldürme, cinsel taciz, çocuk istismarı ve terör örgütlerine üye olmak gibi çeşitli suçlardan aranan 3 bin 673 şahıs gözaltına alındı.

Genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması, kamu kurum ve kuruluşları civarında, stratejik öneme haiz bölgelerde ve özellikle vatandaşların yoğun olarak bulundukları yerlerde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından basta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere provoke edebilecek ya da suç işleyebilecek kişilerin tespit edilmesi, suç isleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesi için ülke genelinde eş zamanlı olarak 16 Şubat tarihinde "Türkiye Güven Huzur" uygulaması gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, uygulamanın 13.00-16.00 saatleri arasında hedef odaklı risk analizi yapabilen seçici personelin de içinde bulunduğu ekipler tarafından vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezleri içlerinde, eğlence ve etkinlik yapılan meydanlarda, fuar ve kutlama alanlarında, metruk binalar, kamu binaları çevreleri ile bu güzergaha açılan bulvar, cadde ve sokaklarda, ayrıca toplu taşıma yapılan gar/istasyon, iskele/liman, otogar/terminal girişleri ile park ve bahçelerde, 20.00-23.00 saatleri arasında umuma açık eğlence mekanları ve çevrelerinde 58 bin 528 personel ve 235 dedektör köpeği ile 4 bin 623 noktada yapıldığı ifade edildi.

3 bin 673 aranan şahıs yakalandı

Uygulamada 575 bin 163 şahsın sorgulandığı, 147 bin 580 aracın denetlendi, 18 bin 643 umuma açık iş yerinin kontrol edildiği belirtildi. Kontrollerde 3 adam öldürme, 4 yağma, 52 yaralama, 30 hırsızlık, 29 dolandırıcılık, 6 cinsel taciz, 2 çocuğun cinsel istismarı, 19 uyuşturucu madde ticareti yapmak, 9 kaçakçılık, 4 FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak, 4 silahlı terör örgütüne üye olmak ve 3 bin 511 diğer suçlardan olmak üzere toplam 3 bin 673 aranan şahsın yakalandığı bildirildi. Ayrıca uygulama sonucunda 14 adet ruhsatsız tabanca, 23 adet ruhsatsız av tüfeği, 14 adet kuru sıkı tabanca, bin 671 adet mermi, 17 adet kesici/delici alet, 305 gram esrar, 2 gram eroin, 27 gram kokain, 1,1 gram bonzai, 39,8 gram metanfetamin, 15 adet ecstasy, 33 litre kaçak içki, bin 280 paket kaçak sigara ele geçirildiği kaydedildi. 4’ü çocuk olmak üzere 94 kayıp şahıs bulunurken, bin 830 şahsa adli-idari işlem yapıldığı belirtildi. Yapılan işlemler sonucu 179 şahsın gözaltına alındığı, 13 iş yerinin kapatıldığı bildirildi. 221 adet aranan aracın yakalandığı ve 944 adet aracın trafikten men edildiği belirtildi.