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81 ilde eş zamanlı "alkol" operasyonu

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda kaçak ve sahte alkol denetimi gerçekleştirildi- Rusya'da bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ankara'da düzenlenen operasyon öncesi İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz'ı telefonla arayarak ekiplere başarılar diledi- Polis ve zabıta ekiplerinin de katıldığı operasyonda, eğlence mekanlarına baskınlar düzenlenerek incelemeler yapıldı- Ankara'da 61 işletmeyi denetleyen ekipler, 24 içki şişesinden numune aldı, 5 işletmede 12 şişe şüpheli içkiye el koydu, ruhsatsız çalıştırıldığı belirlenen 10 iş yerini mühürledi

11 Temmuz 2019 Perşembe 12:13
81 ilde eş zamanlı "alkol" operasyonu

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda kaçak ve sahte alkol denetimi gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla gece vakti gerçekleştirilen operasyonda içki satışları ile işletmelerin gıda güvenliği açısından uygunluğu denetlendi.

Polis ve zabıta ekiplerinin de katıldığı operasyonda, 81 il merkezindeki eğlence mekanlarına baskınlar düzenlenerek incelemeler yapıldı.

- Bakan Pakdemirli Rusya'dan talimat verdi

Küresel Balıkçılık ve Deniz Mahsulleri Fuarı dolayısıyla Rusya'da bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ankara'da düzenlenen operasyon öncesi İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz'ı telefonla arayarak bilgi aldı.

Toplum sağlığının son derece önemli olduğunu belirten Pakdemirli, sahte içki satışı ve tüketimi ile gıdaların hijyenik şartlardaki denetiminin önemli olduğunu belirtti.

Bakan Pakdemirli operasyona katılan bakanlık birimleri ile kolluk güçlerine başarılar diledi.

- Ankara'daki operasyonun merkezi Altındağ oldu

Başkentte İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz tarafından yönetilen operasyona, Altındağ Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra zabıta ekipleri de katıldı.

Operasyon öncesi ekipleri bilgilendiren Korkmaz, Bakan Pakdemirli'nin talimatıyla halkın sağlığıyla oynayan işletmelere asla müsamaha gösterilmeyeceğini söyledi.

Ankara'da 2018 yılında 2 binin üzerinde alkollü içki satışı yapılan mekanın denetlendiği belirten Korkmaz, uygunsuzluğu tespit edilen 116 işletme hakkında yasal işlem gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

- Bazı mekanların kapıları kırılarak içeri girildi

Altındağ Emniyet Müdürlüğüne bağlı kaçakçılık ve asayiş birimlerinin de destek verdiği operasyonda, 150 polis görev aldı.

Ekipler, kent genelinde 61 işletmeyi denetlerken, 24 içki şişesinden numune aldı. Bu kapsamda, 5 işletmede 12 şişe şüpheli içkiye el konuldu.

İki işletmeye idari yaptırım uygulayan ekipler, kayıt belgesi olmayan ve TAPDK belgesi ibraz edemeyen iki işletmeye de evraklarını tamamlaması için süre verdi.

Operasyonda polis ekipleri bazı mekanların kapılarını kırarak içeri girmek zorunda kalırken, çok sayıda kişinin kimlikleri kontrol edildi.

Yapılan uygulamada, 330 kişinin kimlik bilgileri sorgulanırken, çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 7 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Bu arada polis ekipleri ruhsatsız çalıştırıldığı belirlenen 10 iş yerini de mühürledi.

- İstanbul'da 39 ilçede operasyon

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de 39 ilçede eş zamanlı kaçak ve sahte alkol denetimi başlattı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca'nın yönettiği operasyonda, kentteki eğlence merkezlerine baskınlar düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği denetimlerde, sahte ve kaçak içki kontrolleri yapıldı. Bandrolleri tek tek kontrol edilen işletmelerdeki içki şişelerinden şüpheli bulunanlardan numuneler alındı.

İş yerlerinin ruhsatlarının ve faturaların da incelendiği denetimler, sabah saatlerine kadar sürdü.

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri 81 ilde gerçekleştirilen operasyona ilişkin sonuçların değerlendirildiğini ve alınan numunelerin incelendiğini bildirdi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 12:13
  1. alkol
  2. emniyet
  3. İçki
  4. polis
  5. sahte alkol
  6. Tarım ve Orman Bakanlığı

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