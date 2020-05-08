81 ilde düğmeye basıldı... Kenar mahallelerde de yapılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın önümüzdeki hafta başlayacağını duyurduğu antikor testlerinin detayları ortaya çıkmaya başladı. Türkiye’de virüsten etkilenen toplum kesimlerini tespit etmek ve genel olarak toplumda oluşan bağışıklık oranını ölçmek için yapılacak testlerde hangi kriterlerin kullanılacağı belirlendi. Meslek, yaş grupları, cinsiyet, nüfus yoğunluğuna göre denekler seçilecek, ayrıca fabrikalar, plazalar gibi kalabalıkların yoğun olduğu yerlerde ölçüm yapılacak. İstanbul gibi büyük illerde, kenar mahallelerde de test yapılması planlanıyor. Bu kapsamda Türkiye’nin en kalabalık şehri olan ve salgından en fazla etkilenen İstanbul’da 30 bin civarındaki kişinin antikor testinden geçirileceği belirtiliyor. Türkiye’deki tüm vakaların yüzde 58’inin şu anda İstanbul’da olduğu, Kocaeli, Bursa, Sakarya, Yalova ve Balıkesir gibi illerle birlikte bu oranın Marmara Bölgesi’nde yüzde 75’e ulaştığı ifade edildi. Nüfus yoğunluğu açısından bakıldığında, antikor testlerinin büyük bölümünün Marmara Bölgesi’ndeki iller ile Ankara ve İzmir’de yapılacağı kaydedildi. Uzmanlar, salgının başında vakaların yüzde 65’inin İstanbul’da olması nedeniyle, buna bağlı olarak bağışıklık oranının da bu ilde yüksek çıkmasının beklendiğini dile getiriyor.

Filyasyon ekipleri

Virüsü tespit etmek için kullanılan PCR testleri ile birlikte antikor testlerini, şu anda pozitif vakaların temaslılarının taranması için görev yapan filyasyon ekiplerinin yapacağı belirtiliyor. Bin 200’ü İstanbul’da olmak üzere, Türkiye genelinde 6 binden fazla filyasyon ekibi bulunuyor ve 3 kişiden oluşan ekiplerde toplamda 18 bine yakın sağlık görevlisi çalışıyor.

15 dakikada sonuç verecek

Toplumda bağışıklık oranının ölçüleceği Elisa testi için vatandaşların parmağından kan alınacak. Ancak, test yapılacak vatandaşa önce koronavirüsle ilgili belirtileri taşıyıp taşımadığı sorulacak. Son bir hafta içinde ateş; öksürük, hâlsizlik gibi virüs belirtileri göstermişse, antikor testi değil, PCR testi yapılacak. Salgın başladığından itibaren hiçbir belirti göstermemişse, Elisa testi uygulanacak. Elisa testinin 15 dakika ile 45 dakika arasında sonuç verdiği ifade ediliyor.

Dünyada bir ilk

Türkiye genelinde 150 bin kişi üzerinde yapılacak test sayısına henüz başka bir ülke tarafından ulaşılamadı. Nüfusu Türkiye ile aynı olan Almanya’da 100 bin civarında antikor testi yapıldı. Ancak, Türkiye gibi hem PCR hem de antikor testini aynı anda yapan başka bir ülkenin olmadığı belirtiliyor. Uzmanlar, 150 bin test ile Türkiye’nin geneline yönelik bağışıklık oranı konusunda diğer ülkelere göre daha doğru sonuçlar çıkacağının beklendiğini dile getiriyor. Hem Türkiye’de hem dünya genelinde virüsün ortadan kalkması için kitle bağışıklığı oranının en az yüzde 50 civarında olması gerektiği vurgulanıyor.

Yüzde 30 olursa rahat hareket edilir

Sağlık Bakanlığının yapacağı bağışıklık taramasına ilişkin sonuçların bayramdan sonra çıkması hedefleniyor. Uzmanlar, bu taramalardan elde edilen sonuçların, birçok alanda kullanılabileceğini dile getirerek, “Normalleşmeye ilişkin kararları vermek için de önemli bir veri olacak elimizde. Örneğin bir şehrin yüzde 30’unda bağışıklık varsa, daha rahat hareket edebilirsiniz. Oran düşerse kuralları ona göre daha sıklaştırabilirsiniz. Bu oranlar, alınacak kararları gevşetme ve sıklaştırmayı belirleyebilir” değerlendirmesini yapıyor.

(Türkiye gazetesi)