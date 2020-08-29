81 ilde alınan karar; milyonlarca Ak Partiliyi üzmüştür

Evet, takriben 50 yıla yakın tarihi bir süreçte, yazılarını okuduğumuz, konferanslarını dinlediğimiz, televizyon ve görsel medya da konuşmalarını dinlediğimiz; kendisini vatana, millete ve İslam’a adamış olan gazeteci - yazar (BİLGE ADAM) Abdurrahman Dilipak Hocaya 81 ilde Ak Parti Kadın kolları tarafında dava açıldı...

Evet, şahsen ben Lütfü Caner olarak, Rahmetli Necmettin Erbakan Hoca’nın Milli Selamet Partisini kurduğu 1972’den beri, Abdurrahman Dilipak’ın yazılarını okuyan ve konuşmalarını mümkün mertebe dinlemeye çalışan bir kişiyim.

Cumhubaşkanımız Sayın R.Tayyip Erdoğan’la, 1973’lerde aynı dönemlerde Milli Selamet Partisi İl Başkanlığında ve Milli Türk Talebe Birliği’nde ve çeşitli siyasi çalışmalarda hep karşılaşırdık. O yıllarda, bizler milyonlarca gençler ve insanlar olarak, nasıl ki yarım asra yakın bir süredir R.Tayyip Erdoğan’ı siyasi davamıza olan sadakatinden ve inancından dolayı sevdiysek ve bağrımıza bastıysak, yarım asra yakın tarihi bir süreçtir fikirleri ile düşünceleri ile yazıları ve çeşitli platformlarda yaptığı konuşma ve konferansları ile Abdurrahman dilipak Hocamızı da aynı duygu ve düşüncelerle sevdik ve bağrımıza bastık..!

Bizler milyonlarca insan olarak, 2002 öncesi bu ülkede ekonomik krizlerle adeta ekonomisi çökmüş, sosyal ve siyasal hayatı büyük ölçüde zaafa uğramış olan bir Türkiye’de, 2002 seçimleri ile % 34’le tek başına iktidar olup, 80 yıldır bu ülkede siyasi iktidarlarını sürdürebilmek için, ABD ve Batılıların her isteklerine “evet efendim, siz bilirsiniz efendim” diye bu ülkeyi 80 yıl boyunca sömürülmesine göz yuman siyasetçileri 19 yıldır siyaset sahnesinde silen R.Tayyip Erdoğan’ı elbette ki asla yalnız bırakmayacağız ve fikir, düşünce, konferans ve yazıları ile 50 yıla yakındır gençliğimizden itibaren bizlerin yetişmesinde büyük bir emeği olan, (BİLGE ADAM) Abdurrahman Dilipak Hocamızı da asla ve asla yalnız bırakmayacağız..!

Bizler insanız ve insanın olduğu her yerde elbette ki her ne kadar dikkat etsek de zaman zaman aldığımız bazı yanlış kararlar olacaktır. Asıl önemli olan; aldığımız bu yanlış kararların farkına varıp (hırsımıza ve inadımıza) yenilmeden yanlıştan dönmek de büyük bir erdemliliktir...

Abdurrahman Dilipak Hocamızın gündemdeki dava konusu mahkemelere taşıdığı için, yasalar gereği konunun detaylarına girmiyoruz.

Yalnızca şu kadarını belirtmek istiyorum ki, Abdurrahman Dilipak Hocamız defalarca ben o söylediğim “(kelimeyle)” asla Ak Parti camiasını değil, son yıllarda bu milletin değerlerine saldıran “(LGBT)’lileri” kast ederek söyledim demesine rağmen, maalesef 81 ilde dava açılmıştır... Evet, yarım asra yakın bir süredir, Türkiye’de milli ve manevi değerlere gönül vermiş (MİLYONLARCA) insanın hiç beklemedikleri bu durum karşısında, milyonlarca insanın gönülleri kırılmış ve büyük bir üzüntü yaşamaktadırlar... Bu yazıyı yazarken, Abdurrahman Dilipak Hocamızı savunmak adına değil, benim gibi milyonlarca insanın vicdanlarının sesine tercüman olmak için yazıyorum..!

Elhamdülillah çok şükür, Abdurrahman Dilipak Hocamız kendini savunacak kadar engin bir bilgi birikimi ve hukuk bilgisine sahip bilge ve aydın bir gazeteci yazar Hocamızdır ve benim gibi çömez bir gazetecinin desteğine elbette ki ihtiyacı yoktur..!

Yıllardır sol ve sapkın bazı kesimlerde, LGBT, Feminist, DHKP/C, PKK ve başka isimlerle kutsallarımıza ve değerlerimize saldıran ve daha yakın bir zamanda, Cumhurbaşkanımız Sayın R.Tayyip Edoğan’ın ve Bakanımız Sayın Berat Albayrak’ın ailesine karşı iftira ve saldırılarda bulunan bu ( Feminist ve LGBT)’lilere karşı seslerini çıkarmayanların, gazeteci - yazar Hocamız Abdurrahman Dilipak’a karşı 8i ilde büyük bir tepki ile inatla ve hırsla dava açmaları, mütedeyyin, muhafazakar ve manevi değerlere bağlı (MİLYONLARCA) insanların gönüllerinden çok büyük bir yara açmıştır...

MİLYONLARIN gönüllerinde açılan bu yara, kapanır mı, kapanmaz mı, onu Allah bilir ve zaman gösterir...

Ama şu bir gerçektir ki, yakın siyasi tarihi geçmişe baktığımızda; önemli mevki ve makamlarda bulunan bazı insanların zaman zaman bazı kararlarını çok iyi ölçmeden, biçmeden ve düşünmeden (hırsla ve inatla) attıkları bazı adımlarının onarılamaz çok büyük hatalara ve yanlışlara sebebiyet verdiğine şahit olmuşuzdur... Bizler bir R.Tayyip Erdoğan’ı kolay kolay bulmadık. Evet, bu ülkede 19 yılda adeta bir çağı kapatıp, Türkiye’nin önüne yeni bir ufuk açan R.Tayyip Erdoğan’ı ancak yüz yılda bulduk. Yarım asra yakın, 50 yıldır gençlik yıllarımızdan itibaren, yazılarını okuduğumuz, konuşma ve konferansları ile yetiştiğimiz (BİLGE ADAM) Sayın Abdurrahman Dilipak Hocamız’ın milli ve manevi mücadelesine 50 yıldır MİLYONLAR olarak şahidiz..!

Evet, bir konuyu çok iyi ölçmeden biçmeden, bu yanlışı yapanlara sesleniyoruz:

Liderimiz Sayın R.Tayyip Erdoğan’ın 19 yıldır adeta tırnakları ile kazıyarak ve büyük bedeller ödeyerek başardığı bu (Büyük Türkiye Projesine) lütfen engel olmayın ve sorun çıkartmayın. Sayın R.Tayyip Erdoğan bu ülkede milli ve manevi değerlere bağlı bizlerin büyük bir değeri ve lideridir...

Abdurrahman Dilipak Hocamız da bizlerin büyük (BİLGE) bir değeridir ve asla bu değerlerimizi yalnız bırakmayacağız ve vaz geçmeyeceğiz..!

Bizler insanız ve bazen hırsla ve inatla geri dönülmez bazı yanlış kararlar alırız ve maalesef zaman zaman aldığımız bu yanlış kararlardan dolayı son pişmanlıklarımız bize fayda vermez...