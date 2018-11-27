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AK Parti 81 ilde aday çıkaracak mı ? Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti 81 ilde aday çıkaracak mı? MHP'ye bir jest olabilir mi?" sorusuna, "Eğer bir mutabakat yapıyorsak, karşılıklı jestlerimiz tabii ki olacak." cevabını verdi.

27 Kasım 2018 Salı 14:00
AK Parti 81 ilde aday çıkaracak mı ? Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısı çıkışı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. 

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;

MHP ile karşılıklı jestler olacak. İstanbul belediye başkan adayı açıklanmadı, bir sıkıntı mı var?" sorusu üzerine, "Arkadaşlar şu anda çalışmalarını yürütüyorlar. Sorun falan herhangi bir şey söz konusu değil.

Aday göstermeyeceğiniz iller Osmaniye ve Adana mı? Sayın Bahçeli'yle ne zaman görüşeceksiniz? sorusuna ise Başkan Erdoğan şöyle cevap verdi:

Tabii olabilir. Neden olmasın. Biz kendisiyle her zaman görüşürüz. Görüşeceğiz.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 14:00
  1. Osmaniye
  2. İstanbul
  3. Adana
  4. Recep Tayyip Erdoğan

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