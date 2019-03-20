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81 ilde 66 bin 503 polisle "Huzur" uygulaması yapıldı

Ülke genelinde genel asayişin ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla 21 bin 738noktada 66 bin 503 polisin katılımı ile “Huzur” uygulaması gerçekleştirildi.

20 Mart 2019 Çarşamba 10:09
81 ilde 66 bin 503 polisle "Huzur" uygulaması yapıldı

Ülke genelinde genel asayişin ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla 21 bin 738noktada 66 bin 503 polisin katılımı ile “Huzur” uygulaması gerçekleştirildi.


Kamu kurum ve kuruluşları civarında, stratejik öneme haiz bölgelerde terör, asayiş ve narkotik olaylarının önlenmesi amacıyla ve özellikle vatandaşların yoğun olarak bulundukları toplu taşıma araçları, duraklar, otogarlar, tren garları, havaalanları, deniz ulaşımı, meydanlar, alışveriş merkezleri, park ve bahçeler gibi noktalarda Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından Nevruz’un huzur ve güven içerisinde geçmesi için “Türkiye Güven Huzur” uygulaması yapıldı. Uygulamaya 66 bin 503 personel ve 248 dedektör köpeği katıldı. 21 bin 738 noktada gerçekleştirilen uygulamada 634 bin 841 şahıs sorgulandı. 186 bin 96 araç ile 3 bin 990 servis aracı denetlenerek, umuma açık 9 bin 437 iş yeri kontrol edildi.


Yapılan denetimlerde 6 adam öldürme, 10 yağma, 82 yaralama, 54 hırsızlık, 29 dolandırıcılık, 6 cinsel taciz, 4 çocuğun cinsel istismarı, 30 uyuşturucu madde ticareti yapmak, 8 kaçakçılık, 5FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak, 5 silahlı terör örgütüne üye olmak ve 2 bin 184 diğer suçlardan olmak üzere toplam 2 bin 423 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca uygulama sonucunda 22 adet ruhsatsız tabanca, 20 adet ruhsatsız av tüfeği, 79 adet kurusıkı tabanca, 171 adet mermi, 18 adet kesici delici alet ele geçirildi.


Uygulama kapsamında uyuşturucu satıcıları ve zehir tacirlerine de göz açtırılmadı. Uygulamada 3 bin 126 gram esrar,9 gram eroin, 274,8 gram bonzai, 62,4 gram metanfetamin, 1 adet ecstasy, 30 adet captagon, 3 bin 31 adet sentetik ecza, 212 litre kaçak içki, bin 539 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Uygulamada 13’ü çocuk olmak üzere 44 kayıp kişi bulundu, 638 şahsa adli ve idari işlem yapıldı. Yapılan işlemler sonucu 160 şahıs gözaltına alındı, 3 adet iş yeri kapatıldı. 891 adet aranan araç yakalandı ve bin 7 araç trafikten men edildi.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 10:09
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